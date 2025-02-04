SGK yeni yasada dikkat çeken detay! SGK uzmanı açıkladı: Prim ile borçlanacaklar, kadınlar, stajyerler, milyonları ilgilendiriyor

04 Şubat 2025 11:17 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:21

SGK'da yeni yasa neleri kapsıyor, sorusu emekliler, çalışanlar, borçlanma yapacaklar, engelli çalışanlar, staj ve çırak mağdurları, kıdem tazminatı alacaklar başta olmak üzere milyonları ilgilendiriyor. SGK Uzmanı Ersin Bayav, çalışma hayatından merak edilen birçok konuya açıklık getirdi.

Sosyal güvenlik kurumunda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma hayatında TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeler neler olduğu çalışanlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. SGK Uzmanı Ersin Bayav, tek tek açıkladı. İşte engelli emekliliği, stajyer ve çırak mağduriyeti, ev hanımlarının Bağkur prim desteği, doğum borçlanması ve SGK borçlanmalarıyla ilgili son durum.

SGK'DA YENİ YASA NELERİ KAPSIYOR?

Now TV'de konuşan SGK Uzmanı Ersin Bayav, şu açıklamalarda bulundu.

"İşverenlerimiz düzenli sigorta primlerini ödüyorlardı. %5'lik bir teşvik vardı. %4'e düşürüldü.

Bildiğiniz gibi çok genel sağlık sigortası primi borçları var. Bununla ilgili düzenlemeler yapıldı ve 1-1-2015'ten sonra genel sağlık sigortası prim borçları artık alınmayacak. Yani 1-1-2015'ten sonra tahakkuk etmeye başlayacak. Bununla ilgili bir düzenleme oldu.

Ortak sağlık birimleriyle ilgili yeni bir düzenleme var. Tüm iş yerleri artık ortak sağlık birimiyle çalışmak zorunda iş güvenliği yasasına göre. Tek tek ele alalım.

ENGELLİ EMEKLİLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok büyük yasalar geçti. En önemli yasa engelli indirimiyle ilgili. Vatandaşlarımız Maliye Bakanlığı'na başvuru buluyorlardı. Vergi indirim belgesi alıyorlardı. Artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuracaklar. 1 Şubat'tan itibaren geçerli oldu.

Engelli emekliliğinde herkes 1-12-2008'den önceki tüm çalışanlarımız Maliye Bakanlığına başvurarak gelir indirim belgesi ile ilgili emekli olabiliyorlardı. Ve hızlı bir şekilde emeklilik sonuçlanıyordu. Şimdi bununla ilgili artık Maliye Bakanlığı değerlendirme yapmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Sağlık Kurulu bununla ilgili bir değerlendirme yapacak.

Maliye Bakanlığı özellikle değerlendirme yaparken kişinin tüm hastalıklarını baz alıyordu. %40 üzerinde rapor aldıklarında emeklilik hakkına kavuşuyorlardı. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu sadece buradaki kriteri kişinin çalışma ile ilgili kriterleri değerlendirecek. Yani kişinin tüm hastalıkları değil de belirli hastalıkları değerlendireceği için kişinin emeklilikleri zorlaşacak.

STAJYER VE ÇIRAKLARIN EMEKLİLİK BEKLEYİŞİ 2026'YA MI KALDI?

Evet, bu çok önemli bir konu. Bu insanlar bir gün okula gittiler, dört gün çalıştılar. Çalışma hayatının içinde oldular. Kimi bir yıl, kimi üç yıl çalıştılar. Bununla ilgili bir düzenleme talepleri var. Bu talep en kısa zamanda sonuçlanmalı.

Bununla ilgili çalışmaların olduğunu bizlere haberler geliyor.

Yani orta vadeli programda bununla ilgili bir hareket göremedik ama 2026-2027 yılı içinde staj ve çırak mağdurlarının sorunu çözülmeli ve bu insanlar da aynı askerlik ve doğum borçlanması gibi günlerini ödemeli ve emekli olmalıdırlar.

EV HANIMLARINA DEVLET DESTEĞİYLE EMEKLİLİK

Ev hanımlarının isteğe bağlı Bağkur ödemesindeki devletin sigorta primi desteği ile ilgili son gelişmeler de merak ediliyor.

Evet, Cumhurbaşkanımızın en büyük müjdesiydi. Ama şu an olumlu sonuçlanmadı. Bununla ilgili bir çalışma var. Artık 2025 yılında ev hanımlarının, özellikle annelerimizin, kardeşlerimizin, özellikle çalışma hayatı içinde değiller. Onlar isteğe bağlı bağkur ödüyorlar.

Bu durumun da kısa bir süre içinde sonuçlanabileceğini düşünüyorum. 9 bin TL'ye yakın bir bağkur maliyeti var. Üçte biri oranında devlet karşılayıp, ev hanımlarımız 6 bin TL ödeyerek emeklilik haklarına kavuşabilirler.

DOĞUM BORÇLANMASI ZAMLI TUTARI

Doğum borçlanmasında önemli olan 3 çocuğa kadar bir sınır var. Önemli olan çocuk doğduktan sonra o çalışan annemizin çalışmaması, evde olması 2 yıla kadar borçlanma yapabiliyor.

İstediği kadar yapabiliyor. Şu an yapılan borçlanmalarla ona da bir zam geldi. Aylığı 8 bin lira kadar. Eğer annemiz çocuk doğduysa ve çocuk hayattaysa çalışmıyorsa 2 yıla kadar bütün çocuklarını borçlanma yapabilir.

KADINLARIN SSK ÖNCESİ DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu da çok önemli bir konu. Nasıl erkekler askere gidiyorlar, askerden önce askerden sonraki günlerini borçlanabiliyorlar ve sigortaları geriye çekilebiliyor.

Kadınlarda şöyle bir durum var. Özellikle sigorta girişleri sigorta girişten sonra doğumlarını borçlanabiliyorlar. Yani sigorta önceden önceki doğumlarını borçlanamıyorlar.

Kadınlarımızın da şöyle bir haklı bir talebi var. Biz de aynı erkekler gibi sigortadan önceki doğduğumuz çocuklara borçlanmak istiyoruz diyorlar.

Bununla da ilgili bir çalışma var. Hızlı bir çalışma var. Bu yıl içinde bunun sonuçlanabileceğini düşünüyorum.

SGK'YA YAPILAN BORÇLANMALARDA ÖDENEN GSS PRİMİ

SGK'ya yapılan borçlanmalarda alınan GSS pirimi bence hiç doğru değil. Çünkü kişiler o dönem hiçbir şekilde sağlık hizmeti almamışlar. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanmaları olarak vatandaşlarımız tüm borçlanmaları ödüyorlar.

SGK BORÇLANMALARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ama sonuçta kişiler bir sağlık hizmeti almıyor. Bu primde %12 oranında Yurt dışı borçlanma oranımız %45, diğer borçlanma oranlarımız %32-35 oranında. En azından kişiler almadığı sağlık hizmeti ödemezlerse daha az prim öderler ve tüm vatandaşlarımız da hızlı bir şekilde emekli olurlar."