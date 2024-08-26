Altın, gümüş, dolar, bitcoin! İslam Memiş "Bu hafta çok önemli" diyerek uyardı: İşte herkesin merak ettiği seviyeler...

26 Ağustos 2024 09:53 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:58

Yatırımcı geçtiğimiz hafta TCMB’den gelen açıklamaları ve ABD ekonomisindeki gelişmeleri yakından takip etti. Altın yeni rekorlar kırarken dolar/TL 34 lirayı geçti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş için önemli tahminlerde bulunarak "Bu hafta euro ile altın veya gümüş almak için güzel bir hafta olabilir” dedi.

BORSA İÇİN KADEMELİ GİRİŞ UYGUN

İslam Memiş TV100’deki köşe yazısında tüm piyasaları değerlendirerek takip edeceği bant aralıklarını açıkladı. Memiş, borsa için

“Cuma gününü yüzde -2,55’lik düşüşle 9 bin 668 puan tamamlamıştı. Beklediğim 9 bin 400 puan seviyelerine az kaldı” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

Buralardan kademeli giriş yapılmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Bu hafta 9 bin 400-9 bin 800 aralığını takip edeceğim.

KAR SATIŞLARININ ZAMANI GELDİ

İslam Memiş döviz kurları için şunları kaydetti: Dolar, baskılanmaya devam ediyor. Ancak yıl sonu hedefim yukarı yönlü olduğundan bugünkü fiyatlara odaklanmıyorum. Baskılanma bittiğinde gerçek değerini bulur.

Beklediğim 1,12 seviyesini Cuma günü test etti. Yani, 2024 hedefimde olan 1,12 seviyesi gerçekleşmiş oldu. 1,1192 seviyesinden kapanış yapmıştı. Artık kar satışlarının zamanı geldi. Bu hafta 1,1150-1,1250 bant aralığını takip edeceğim. Euro’dan dolara, sonra da dolar ile ons altını beklemekte fayda var.

ALTIN İÇİN DİKKAT EDİN!

Yatırımcının en çok merak ettiği yatırım aracı ise altın. Altın yurt için ve küresel piyasalarda tarihi rekor seviyeleri test etti. Memiş altın fiyatları için “2 bin 512 dolar seviyesinden haftayı tamamladı.

Ancak kar satışlarına karşı dikkat edin! 2 bin 518 doları test etmişti. 50 dolarlık kar satışı bekliyorum. Yani, 2 bin 468 dolar seviyesine kadar gerilemesini” diyerek şunları anlattı:

Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli. Ons nereye, gram altın oraya. Serbest piyasalarda 2 bin 807 liradan haftayı tamamlamıştı. Düşüşler alım fırsatı olmayı sürdürür.

ALTIN MI, GÜMÜŞ Mİ?

29,83 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Rasyo nedenli gümüşün daha iyi performan göstereceğini söyleyebilirim.

Elimdeki Euro ile altın mı alırdım, gümüş mü?

Cevabım GÜMÜŞ

Elimde dolarım var altın mı alırdım, gümüş mü?

Cevabım GÜMÜŞ.

29,50-31,00 dolar aralığını takip edeceğim. Görünüm pozitif. Gram gümüş yatırımcısı, ons gümüşü takip etmeli. Ons gümüş de yükseliş beklediğimden gram gümüşde de yükseliş bekliyorum.

BİTCOİN İÇİN DÜŞÜŞ BEKLİYORUM

İslam Memiş gümüş için yaptığı değerlendirmelerde ise “54-64 bin dolar aralığını takip etmeye devam ediyorum. Bu hafta düşüş bekliyorum. Düşüşlerde 60 bin 800 dolar seviyesini takip edeceğim. Alım için bekledim” dedi.