Altın, gümüş, platin hepsini unutun! İşte yatırımcıların yeni gözdesi

Dünyada savaş gerilimi arttıkça yatırımcılar kendilerine yeni güvenli liman arayışına girdiler. Altın fiyatları yükselince gümüş ve platine yüklenen yatırımcılar, şimdi hedeflerine bakırı aldılar.

Küresel piyasalarda rağbet gören bakır fiyatları son haftalarda hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladı. Londra Metal Borsası’nda (LME) bakırın ton fiyatı 9.767 dolara kadar yükseliş sağladı. ABD piyasasında ise bakır fiyatları 5,16 dolar/libre seviyesinde işlem görüyor. Ekonomistler, fiyatların yakın dönemde yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini ve bakır yatırımcısının kısa vadede kazanç sağlayacağını ifade ediyor.

Türkiye'de de benzer bir tablo yaşanıyor. Vadeli bakır kontratları, İstanbul piyasasında 5 dolar/libre civarında işlem görüyor. Bu da aylık bazda yaklaşık yüzde 5'lik bir değer artışına işaret ediyor.

Goldman Sachs' Commodities Research bölümünden beş üye, bir araştırma raporunda, tarifelerden kaynaklanan ABD dışındaki darboğaz endişeleri arttıkça bakır fiyatlarının daha önce düşünülenden daha fazla yükselebileceğini belirtiyor. Üyeler, ABD'nin 232. Bölüm bakır soruşturmasının Şubat ayında başlamasından bu yana hızlanan ithalat sonucu ABD stoklarının 100 günlük tüketim değerinin üzerine çıktığını belirtiyorlar.