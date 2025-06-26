Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın, gümüş, platin hepsini unutun! İşte yatırımcıların yeni gözdesi

Dünyada savaş gerilimi arttıkça yatırımcılar kendilerine yeni güvenli liman arayışına girdiler. Altın fiyatları yükselince gümüş ve platine yüklenen yatırımcılar, şimdi hedeflerine bakırı aldılar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın, gümüş, platin hepsini unutun! İşte yatırımcıların yeni gözdesi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 12:53

Küresel piyasalarda rağbet gören bakır fiyatları son haftalarda hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladı. Londra Metal Borsası’nda (LME) bakırın ton fiyatı 9.767 dolara kadar yükseliş sağladı. ABD piyasasında ise bakır fiyatları 5,16 dolar/libre seviyesinde işlem görüyor. Ekonomistler, fiyatların yakın dönemde yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini ve bakır yatırımcısının kısa vadede kazanç sağlayacağını ifade ediyor.

Altın, gümüş, platin hepsini unutun! İşte yatırımcıların yeni gözdesi

Türkiye'de de benzer bir tablo yaşanıyor. Vadeli bakır kontratları, İstanbul piyasasında 5 dolar/libre civarında işlem görüyor. Bu da aylık bazda yaklaşık yüzde 5'lik bir değer artışına işaret ediyor.

Altın, gümüş, platin hepsini unutun! İşte yatırımcıların yeni gözdesi

Goldman Sachs' Commodities Research bölümünden beş üye, bir araştırma raporunda, tarifelerden kaynaklanan ABD dışındaki darboğaz endişeleri arttıkça bakır fiyatlarının daha önce düşünülenden daha fazla yükselebileceğini belirtiyor. Üyeler, ABD'nin 232. Bölüm bakır soruşturmasının Şubat ayında başlamasından bu yana hızlanan ithalat sonucu ABD stoklarının 100 günlük tüketim değerinin üzerine çıktığını belirtiyorlar.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dev banka dolar tahminini güncelledi: Yatırımcısını üzecek
Euro'dan tarihi rekor: 4 yılın zirvesinde
ETİKETLER
#türkiye
#yatırım
#ekonomistler
#Bakır Fiyatları
#Lme
#Abd Piyasası
#İstanbul Piyasası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.