Altın haftanın son işlem gününde yönünü yukarı çevirdi! İşte 9 Ağustos altın fiyatları

09 Ağustos 2024 07:41 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 07:47

Altın fiyatları güne yükselişle başladı! İşte 8 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

Altın fiyatları güne yükselişle başladı! İşte 8 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde! Altın ve gümüşte kritik veriler belli oldu

Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde! Altın ve gümüşte kritik veriler belli oldu

Altın fiyatları ağustos başında yeniden yükseliş ivmesi yakalamıştı. Ancak bu çıkış kısa sürmüş ve 2 Ağustos'tan sonra fiyatlar kademe kademe aşağıya inmişti. 2 bin 562 liraya kadar gerileyen altının gramı dün toparlama gösterdi. Haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor.

Peki yeni günde altın piyasaları ne durumda? İşte 9 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları...

9 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.611,3950

Satış: 2.611,6000

9 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.178,1300

Satış: 4.269,9700

9 AĞUSTOS 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 8.327,71

Satış: 8.537,86

9 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 16.713,1300

Satış: 17.029,5900

9 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.427,02

Satış: 2.428,18

9 AĞUSTOS 2024 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Alış: 2.401,51

Satış: 2.540,66