Altın haftanın son işlem gününde yönünü yukarı çevirdi! İşte 9 Ağustos altın fiyatları
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
09 Ağustos 2024 07:41 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 07:47
Altın fiyatları dünkü toparlamasını sürdürüyor. Haftanın son işlem günü yatırımcısını sevindirerek yukarı yönlü hareketle başladı. İşte 9 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları...
Altın fiyatları ağustos başında yeniden yükseliş ivmesi yakalamıştı. Ancak bu çıkış kısa sürmüş ve 2 Ağustos'tan sonra fiyatlar kademe kademe aşağıya inmişti. 2 bin 562 liraya kadar gerileyen altının gramı dün toparlama gösterdi. Haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor.
Peki yeni günde altın piyasaları ne durumda? İşte 9 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları...
9 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.611,3950
Satış: 2.611,6000
9 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 4.178,1300
Satış: 4.269,9700
9 AĞUSTOS 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 8.327,71
Satış: 8.537,86
9 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 16.713,1300
Satış: 17.029,5900
9 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.427,02
Satış: 2.428,18
9 AĞUSTOS 2024 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
Alış: 2.401,51
Satış: 2.540,66
Kaynak: TGRT Haber