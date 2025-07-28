Altın haftaya yükselişle başladı! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altın piyasası ile yakından ilgileniyor. Peki altın bugün ne kadar? İşte 28 Temmuz 2025 güncel çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

İşte 28 Temmuz 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

* Gram altın satış fiyatı: 4.353,36 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.167,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.334,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.511,17 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.537,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 71.496,57 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.341,57 dolar