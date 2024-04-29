Altın haftayı düşüşle açtı! 29 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

29 Nisan 2024 08:11 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 08:12

Haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırım dünyası altın fiyatları ile ilgili araştırmalara başladı. Cevabı en çok merak edilenlerin arasında ise gram altın ne kadar, sorusu geliyor.

Geçtiğimiz hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bu haftaya düşüşle başladı. İşte Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve 29 Nisan 2024 altın fiyatları...

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Hatfa sonuna göre -0,07 bir değişim ile son olarak, gram satış kuru 29 Nisan 2024 itibariyle 2439,72 Türk Lirası seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.027 TL, Satış 4.078 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 8.091 TL, Satış 8.219 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 16.084 TL, Satış 16.250 TL