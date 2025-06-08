Altın için 4 bin dolar rüzgarı! ABD’li dev bankadan şaşırtan tahmin

Jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman arayışına iterken, State Street Global Advisors'tan dikkat çeken tahmin geldi. ABD’li dev banka altın 4.000 dolara koşabilir öngörüsünde bulundu. Peki, uzmanlar bu öngörüyü nasıl yorumluyor? İşte detaylar…

State Street Global Advisors stratejistleri tarafından yayımlanan notta, “boğa senaryosunda” altının fiyatında sert bir yükseliş öngörülüyor. Notta, “Stagflasyonun sonlanması ve dolarizasyon sürecinin yavaşlaması gibi makroekonomik koşullar gerçekleşirse, altının altı ila dokuz ay içerisinde 4.000 dolara yaklaşması olası. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 30 olarak hesaplanıyor” ifadeleri yer aldı.

Şu an itibarıyla ons altın 3.395 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, yalnızca son iki yılda yüzde 125’lik bir artış anlamına geliyor.

GOLDMAN SACHS, JP MORGAN, CİTİ: 2025 TAHMİNLERİNİ GÜNCELLENDİ

Altın piyasasındaki yükseliş yalnızca State Street ile sınırlı değil. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın zayıf performansı nedeniyle altının portföy çeşitlendirmede ön plana çıkacağını belirterek, 2025 sonu için 3.700dolar, resesyon durumunda ise 3.880 dolar tahmininde bulundu. Yüksek risk senaryosunda ise 4.500 dolar öngörüyor.

JP Morgan ise, Nisan 2025’te altının 3.500 doları görmesinin ardından yeni baz senaryosunda 2026’da 4.000 dolara ulaşabileceğini duyurdu.

Citi Research, özellikle Çinli sigorta şirketlerinin talebi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle üç aylık altın tahminini 3.200 dolardan 3.500 dolara çıkardı. Bu hedef şimdiden gerçekleştiği için Citi’nin yeni bir revizyon açıklaması bekleniyor.

State Street Global Advisors stratejistleri tarafından yayımlanan notta, “boğa senaryosunda” altının fiyatında sert bir yükseliş öngörülüyor. Notta, “Stagflasyonun sonlanması ve dolarizasyon sürecinin yavaşlaması gibi makroekonomik koşullar gerçekleşirse, altının altı ila dokuz ay içerisinde 4.000 dolara yaklaşması olası. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 30 olarak hesaplanıyor” ifadeleri yer aldı.

Şu an itibarıyla ons altın 3.395 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, yalnızca son iki yılda yüzde 125’lik bir artış anlamına geliyor.

GOLDMAN SACHS, JP MORGAN, CİTİ: 2025 TAHMİNLERİNİ GÜNCELLENDİ

Altın piyasasındaki yükseliş yalnızca State Street ile sınırlı değil. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın zayıf performansı nedeniyle altının portföy çeşitlendirmede ön plana çıkacağını belirterek, 2025 sonu için 3.700dolar, resesyon durumunda ise 3.880 dolar tahmininde bulundu. Yüksek risk senaryosunda ise 4.500 dolar öngörüyor.

JP Morgan ise, Nisan 2025’te altının 3.500 doları görmesinin ardından yeni baz senaryosunda 2026’da 4.000 dolara ulaşabileceğini duyurdu.

Citi Research, özellikle Çinli sigorta şirketlerinin talebi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle üç aylık altın tahminini 3.200 dolardan 3.500 dolara çıkardı. Bu hedef şimdiden gerçekleştiği için Citi’nin yeni bir revizyon açıklaması bekleniyor.