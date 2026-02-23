Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın için 5 bin dolar yeni normal! Çeyrek altın basmaya bile yetmiyor!

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, sektörün finansman imkanlarını genişletmek ve fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla Türkiye'de maden borsası kurulmasının planlandığını, düzenleyici onayın ardından platformun yıl içinde faaliyete geçmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 16:25

Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, söz konusu hedefin daha önce 12. Kalkınma Planı'nda da yer aldığını anımsatarak, kurulması planlanan borsanın özellikle altın, bakır, bor ve nadir toprak elementleri gibi stratejik minerallerde referans fiyat oluşumu sağlayacağını, böylece fiyatların daha şeffaf ve izlenebilir hale geleceğini söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Altın için 5 bin dolar yeni normal! Çeyrek altın basmaya bile yetmiyor!

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, stratejik madenlerde şeffaf fiyatlandırma ve finansman derinliği sağlayacak bir maden borsasının 2026'da kurulacağını duyururken, altın fiyatları, yetersiz yerli üretim ve madencilik sektörünün ihracat potansiyeline dikkat çekti.
Stratejik madenlerde referans fiyat oluşumu ve şeffaflık sağlayacak maden borsasının 2026'da faaliyete geçmesi hedefleniyor.
Altının ons fiyatında 5 bin doların "yeni normal" olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin 28,4 tonluk altın üretiminin iç talebi karşılamadığını ve ithalata bağımlı olduğunu ifade etti.
Madencilik ihracatı 2023'te yüzde 3,4 artışla 6,2 milyar dolara ulaşırken, sektörün trilyon dolarlar seviyesinde potansiyeli olduğu vurgulandı.
Türkiye, devletten devlete anlaşmalarla madencilikte uluslararası alanda aktifleşirken, devletin yurt içinde denetleyici ve düzenleyici rolünü benimsemesi gerektiği belirtildi.
Kanada ile madencilik teknolojileri ve finansman konusunda işbirlikleri yapılacağı, ayrıca sektörde iş güvenliğini artırmak için "Mining Safety Round Table" modelinin uygulanacağı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

Yılmaz, Türkiye'nin maden çeşitliliği bakımından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu potansiyelin uluslararası piyasalarda finansman açısından yeterince etkin fiyatlanmadığını belirterek, şunları kaydetti:

Altın için 5 bin dolar yeni normal! Çeyrek altın basmaya bile yetmiyor!

"Maden borsasıyla üretici ve yatırımcı için daha öngörülebilir piyasa derinliği oluşturulması ve riskin azaltıldığı bir alım-satım zemini sağlanması hedefleniyor. Borsanın, İstanbul Finans Merkezi çatısı altında konumlandırılması planlanırken işletim için Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinden Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yapıldı. Onayın kısa sürede alınması ve işlemlerin 2026 içinde başlatılması öngörülüyor. EPİAŞ'ın enerji piyasalarında oluşturduğu vadeli işlem altyapısı ve şeffaf fiyat mekanizmaları, maden borsasının teknik ve operasyonel kurgusunda önemli bir avantaj sağlayacak."

Altın için 5 bin dolar yeni normal! Çeyrek altın basmaya bile yetmiyor!

ALTINDA 5 BİN DOLAR YENİ NORMAL

Yılmaz, altın fiyatlarında 5 bin dolar seviyesinin artık "yeni normal" haline geldiğini ifade ederek, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD ekonomisine ilişkin algının da fiyatlar üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

İthalat yapan ülkeler için altın fiyatının yükselmesinin ekonomiye etkisinin negatif olduğunu anlatan Yılmaz, "Altın dolarla alınıp satıldığı için ABD için çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. Ancak bizim gibi ülkeler için bu durum çok önemli. 2025 verilerine göre, altının onsu her 100 dolar arttığında, Türkiye'nin cari dengesine yaklaşık 400 milyon dolar negatif maliyeti oluyor." diye konuştu.

Yılmaz, 2025 sonu itibarıyla altın üretiminin 28,4 tona gerileyerek sektör hedefinin yaklaşık yarısında kaldığına ve son 5 yılın en düşük seviyesine indiğine işaret ederek, "Biz 28 ton üretirken sadece Darphane 2025'te 49,7 ton ziynet ve sikke altın bastı. Yani devletin bastığı 'çeyrek altın' için bile kendi üretimimiz yetmiyor, ithalata mahkumuz. 2025'te toplam 126,3 ton altın ithal ettik." ifadelerini kullandı.

Altın için 5 bin dolar yeni normal! Çeyrek altın basmaya bile yetmiyor!

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, yatırım amaçlı altın talebinin mücevher talebini geride bıraktığına değinen Yılmaz, "Bu eğilim büyük ölçüde artan belirsizlik algısından besleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son 10 yılda dünyanın en büyük resmi altın alıcıları arasında yer aldı. Bankanın rezervlerinde halihazırda yaklaşık 121 milyar dolar karşılığı altın bulunuyor." dedi.

Yılmaz, gümüşte ise endüstriyel tüketim ve yatırım talebinin güçlü artış gösterdiğini belirterek, özellikle güneş panelleri ve elektronik sanayinin etkisiyle ithalatın geçen yıl yaklaşık iki katına çıkarak 860 tona ulaştığını da sözlerine ekledi.

MADENCİLİK İHRACATI GEÇEN YIL YÜZDE 3,4 ARTTI

Madencilik ihracatının geçen yıl yüzde 3,4 artışla 6,2 milyar dolara ulaştığına değinen Yılmaz, "Doğal taşta 2 milyar dolar, metalik cevherlerde ise 2,3 milyar doları yakaladık. Kromda Çin pazarında ciddi bir daralma var, ihracatımız 520 milyon dolar seviyesinde. Çin'deki gayrimenkul krizinin olumsuz etkisini İspanya ve ABD pazarlarındaki artışla dengelemeye çalışıyoruz. İspanya'ya ihracatımız yüzde 19 arttı." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, bu tabloya paralel olarak kamu-özel sektör rol dağılımına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Altın için 5 bin dolar yeni normal! Çeyrek altın basmaya bile yetmiyor!

"2025'te devletten devlete (G2G) anlaşmalarla yurt dışına açıldık. Nijer, Sudan, Somali ve Özbekistan ile anlaşmalar imzalandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Özbekistan’da gümüş ve tungsten arıyor, Nijer'de ise altın üretimine geçmeye hazırlanıyor. Böylece devlet riski bölüşerek uluslararası alanda daha aktif bir oyuncu haline geliyor. Ancak yurt içindeki mevcut madenlerin doğrudan devlet tarafından işletilmesi, risk sermayesi gereksinimi ve operasyonel verimlilik açısından özel sektör kadar uygulanabilir değil. Bu nedenle devletin işletmeci rolünden ziyade güçlü bir denetleyici ve düzenleyici konumda olması daha doğru bir yaklaşım."

Altın için 5 bin dolar yeni normal! Çeyrek altın basmaya bile yetmiyor!

KANADA İLE TEKNOLOJİ VE FİNANSMAN KONUSUNDA MADEN BORSASI DESTEKLİ İŞBİRLİĞİ

Yılmaz, sektörde bir ilk olarak "Mining Safety Round Table" modelinin Türkiye'ye taşındığını ve Güvenli Madencilik Forumu'nun kurulduğunu belirterek, bu kapsamda iş kazaları ile "ramak kala" olaylarının anonim veri tabanında paylaşılacağını ve raporlamanın "International Council on Mining and Metals" standartlarına göre yapılacağını söyledi.

Altın için 5 bin dolar yeni normal! Çeyrek altın basmaya bile yetmiyor!

Kanada ile savunma sanayi, madencilik ve eğitim alanlarında ilişkilerin güçlendiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin her yıl katıldığı Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) Madencilik Zirvesi'nin bu yıl da mart ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

Yılmaz, 2026 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda madenciliğin ulaştırma ile birlikte en yüksek payı alan sektörler arasında bulunduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

Altın için 5 bin dolar yeni normal! Çeyrek altın basmaya bile yetmiyor!

"Kanada ile madencilik teknolojileri ve finansman konusunda , maden borsasının da katkısıyla ciddi işbirlikleri yapacağız. Madenciliğin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğu için sesimizi duyurmakta zorlanıyoruz ama ihracatımız 6 milyar doları aştı, potansiyelimiz trilyon dolarlar seviyesinde. Tarımdan sonra ikinci stratejik sektör madenciliktir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın için yüzde 2,4 sürprizi! Filiz Eryılmaz'dan getiri bekleyenlere kritik uyarı
Zenginlik genetik mi? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan çok tartışılacak zenginlik formülü
ETİKETLER
#altın fiyatları
#mehmet yılmaz ak
#Maden Borsası
#Madencilik İhracatı
#Kanada İşbirliği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.