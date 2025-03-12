Altın için alım fırsatı! Fiyatlar düşüş eğiliminde! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Mart 2025 altın fiyatları

Geçen hafta yaşanan dalgalı seyir sonrası rekor seviyelerden aşağı inen altın fiyatları dünkü çıkışın ardından sınırlı düşüş gösterdi. Yeni günde de durum benzer seyrediyor. Uzmanlara göre altın için alım akıllı seçenek. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Mart 2025 altın fiyatları...
Altın fiyatları önceki haftalarda yaşanan rekorların ardından geçen hafta dalgalı seyre dönmüş ve sınırlı düşüş kaydetmişti. ABD'de Donald Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusunda izlediği politika fiyatlarıyla başlayan dalgalanma uzmanlara göre yatırımcılar için halihazırda alım fırsatı sunuyor. Peki bugün altın piyasaları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Mart 2025 altın fiyatları...
Alış 3.429,19 TL
Satış 3.429,84 TL
Alış 5.651,00 TL
Satış 5.701,00 TL
Alış 11.302,00 TL
Satış 11.402,00 TL
Alış 22.534,00 TL
Satış 22.710,00 TL
Alış 2.915,24 dolar
Satış 2.915,86 dolar