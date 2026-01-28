Menü Kapat
10°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Altın için 'aşırı alım' uyarısı! Filiz Eryılmaz canlı yayında yeni tavan rakamı açıkladı

Filiz Eryılmaz, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında; fed faiz kararı, altın fiyatları ve enflasyon rakamları çerçevesinde ekonomi gündemini değerlendirdi. Altın ve gümüşteki yükselişe rağmen trendin hala devam ettiğini söyleyerek yeni tavan rakamını açıkladı. İşte detaylar...

Ümit Büget
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 11:59

Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında; fed faiz kararı, altın fiyatları ve enflasyon rakamları çerçevesinde ekonomi gündemini değerlendirdi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Filiz Eryılmaz'ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

Altın için 'aşırı alım' uyarısı! Filiz Eryılmaz canlı yayında yeni tavan rakamı açıkladı

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

“Faiz tarafında bir değişiklik yapılmayacağını düşünüyorum ben de piyasa gibi. 350-375 aralığında sabit tutulacaktır.

Fakat iki yere ayrıca bakacağım, politika metni ve özellikle de Powell'ın konuşması asıl piyasa fiyatlamalarını belirleyecek olan kısım olacak.

Şimdi politika metninde bir iki ufak değişiklik beklenebilir.

İşte biliyorsunuz politika metninin ilk bir ve ikinci paragrafında ekonomik görünüme dair bir takım görüşlerini paylaşıyor FED.

Orada son dönemde enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor demişti.

Belki orayı bir miktar beklentilere paralel gelen, hatta beklenti altı gelen çekirdek enflasyonu ile birlikte orayı birazcık ılımlaştırabilir."

Altın için 'aşırı alım' uyarısı! Filiz Eryılmaz canlı yayında yeni tavan rakamı açıkladı

ALTIN VE GÜMÜŞÜN DAHA GİDECEK YOLU VAR MI?

"Evet şimdi teknik olarak baktığımda hem altın hem özellikle de gümüş ve gümüş endeksi varlıklarda aşırı bir yükseliş var, aşırı alım koşulları var.

Fakat buna rağmen trend hala devam ediyor.

Çünkü ikisini destekleyen jeopolitik risklerden tutumda doların zayıflamasıdır, FOMO etkisidir, güçlü momentum hepsi devam ediyor.

Elbette ara ara düzeltmeler gelebilir, bir miktar düşüşler gelebilir ama 2026'ta altındadır, gümüşte de daha gidecek yer olduğu kanaatinde ben.

Altın için 'aşırı alım' uyarısı! Filiz Eryılmaz canlı yayında yeni tavan rakamı açıkladı



YÜKSELİŞLERİN DEVAMINI BEKLİYORUM

Dolayısıyla yükselişlerin devamını bekliyorum.

Fakat tabii gümüş ve gümüş endeksi varlıklara giriş yaparken alım yaparken yatırımcı olarak biraz dikkatli olmakta fayda var.

Dolayısıyla kademeli giriş yapalım.

Yükselişlerde trendi kaçırmamak adına trendde olalım ama kademeli üzülmeyecek kadar alım yapmanın daha doğru olabileceği kanaati.

Bence de beş bin beş yüz altı bin dolar arası artık mümkündür ONS tarafında.

Yine gümüş tarafında da yüz yirmi beş yüz elli dolarlar arası seviyelerin ben bu yıl görülebileceğini düşünüyorum."

Altın için 'aşırı alım' uyarısı! Filiz Eryılmaz canlı yayında yeni tavan rakamı açıkladı

ENFLASYONDA BEKLENTİ NE YÖNDE?

"Şu anki hesaplamalarım aylık bazda Ocak ayının %4.3'lük bir enflasyon geleceği yönünde.

Bu da 29.8'e kadar yıllık enflasyonu çekecek gibi görünüyor.

Fakat bu sefer Ocak ayı enflasyon beklentileri çok farklı.

%5'e yaklaşan tahminleri yeni yeni görmeye başladım.

%5'in üzerinde yok.

Çünkü %5'in üzerinde gelirse yıllık enflasyon yukarı gider baz etkisi sebebiyle.

Ama piyasada 4-4.5 merkez bankası hatırlayalım.

Geçen hafta PPK Metni'nde gönderme yaptı, piyasayı hazırladı.

Fakat piyasa kaçı fiyatladı acaba?

Altın için 'aşırı alım' uyarısı! Filiz Eryılmaz canlı yayında yeni tavan rakamı açıkladı

PİYASA 5'E YAKIN BİR ORANI FİYATLAMADI

Mesela 5'e yakın bir oranı bence fiyatlamadı.

4.5'un üzerinde bir oranı bence fiyatlamadı.

4'ün biraz üzerini ve 4 bandını birazcık fiyatladı.

Onun için çok sürpriz bir rakam bile gelse şaşırtıcı olmaz.

Çünkü gıda fiyatları çok oynak son dönemde.

Bunun tam olarak etkisini görebilmek mümkün olmuyor.

Altın için 'aşırı alım' uyarısı! Filiz Eryılmaz canlı yayında yeni tavan rakamı açıkladı

4'ÜN ÜZERİ OLACAĞI KESİN

Ama şurası netleşti.

Ben 4.3 bekliyorum, 4'ün üzerinde kesin.

Ama 5'e ne kadar yakın olur?

Bunu ağırlıklı olarak bence gıda fiyatlarındaki ölçüm belirleyecek diye düşünüyorum."

#Ekonomi
