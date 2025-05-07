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 | Bengü Sarıkuş

Altın için çarpıcı yıl sonu tahmini! Muhammet Bayram: 'Hindistan - Pakistan gerilimine rağmen...'

Hindistan - Pakistan gerilimi altın yatırımcısını tedirgin etti. Yatırımcılar şimdi altın fiyatı hangi yönde seyredecek diye merak ediyor. TGRT Haber'de altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Muhammet Bayram çarpıcı açıklamalar yaptı. Gram altın 4000 liranın altına düşmeyecek diyen Bayram, yıl sonu gram altın fiyatı için net rakam verdi. İşte detaylar...

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Altın için çarpıcı yıl sonu tahmini! Muhammet Bayram: 'Hindistan - Pakistan gerilimine rağmen...'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 12:36

Bankalarda sıfır faizli ve 1-3 vadeli kredilerin üçüncü ay sonrasında faiz artırımıyla uygulandığına dikkat çeken Ekonomist Muhammet Bayram, TGRT Haber'de Bilmedikleriniz programında konuştu. Bayram, Hindistan - Pakistan gerilimine rağmen altın fiyatlarının 4750 lirayı bulacağını belirtti ve tarih verdi.. İşte detaylar...

Yüksek faizli ortamda ihtiyaçlarını erteleyen tüketicinin bankaların yüzde sıfır faizli ve kısa vadeli kredilerinin cazip olduğunu ancak tüketicinin dosya masrafları ve üç aylık vade sonunda ödenmeyen taksitler için uygulanan faiz konusunda dikkatli olması konusunda uyardı.

Altın için çarpıcı yıl sonu tahmini! Muhammet Bayram: 'Hindistan - Pakistan gerilimine rağmen...'

Bayram, "Bizim yüzde 50 politika faizimiz, 40,5'a kadar düşmüştü. Son olaylarla yüksek faiz patikasından dönüş oldu. Şimdi yüzde 46'ya geldi. Vatandaş yine ihtiyaçlarını ötelemek zorunda kaldı. Bankalar da burada, tüketiciyi kendi bankasına çekmek ve sıkışan piyasa koşullarında daha fazla faiz alabilmek için kampanyalar yapıyor. Daha önce 50 bin TL kadardı, şimdi tavan fiyat 75 bine çıktı. Bankalar burada, 1-3 ay vadeli faizsiz krediyi veriyor ancak 3 ay sonrasında ana parayı ödeyemezsek, 3. aydan sonra faiz uygulanmaya başlıyor. Krediyi kullanacak vatandaşların mutlaka 3. aydan sonra faiz işletilip işletilmeyeceğini öğrenmesi gerekiyor. Vatandaş, haklarını bilerek bu kredilerin pazarlığını sıkı sıkıya yapmalı." dedi.

Altın için çarpıcı yıl sonu tahmini! Muhammet Bayram: 'Hindistan - Pakistan gerilimine rağmen...'

SIFIR FAİZLİ KREDİ ÇEKİP BANKA BANKADA MEVDUAT FAİZİNE YATIRANLAR YANDI!

Vatandaşın sıfır faizli kredi çekerek altın gibi ekonomik enstrümanlarda ya da başka bankaların faizli mevduat hesaplarında değerlendirdiğini ifade eden Muhammet Bayram, devletin bu kazanç yolunu tespit ettiğinde vatandaştan geri talep edebileceğine dikkat çekti.

HİNDİSTAN - PAKİSTAN GERİLİMİNİN ALTINA ETKİSİ NE OLACAK?

Hindistan - Pakistan gerilimine rağmen ABD ile Çin anlaşacağından dolayı altın fiyatlarının gerilediğini ifade eden Bayram, sene sonunda gram altının 4750 lirayı bulacağı ifade etti.

Altın için çarpıcı yıl sonu tahmini! Muhammet Bayram: 'Hindistan - Pakistan gerilimine rağmen...'

GERİLİME RAĞMEN 4000 LİRANIN ALTINA DÜŞMEZ

ABD ve Trump politikalarıyla altının rekor kırdığını söyleyen Bayram, yatırım tavsiyesi dışında "Altın yükseldiğinde satmalı, düştüğünde almalı. Hindistan-Pakistan savaşıyla altın geriledi. Burada vatandaş, şunun kararını vermeli: "Tasarruf imkanım var mı?" Altın gerilediği için alım fırsatıdır. Savaşa rağmen 4000 liranın altına düşeceğini sanmıyorum." dedi.

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