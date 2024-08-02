Altın için olumlu haber geldi! ABD istihdam verisi beklentilerin altında

02 Ağustos 2024 16:09 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:06

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin raporuna göre, istihdam 114 bin kişi artarak beklentilerin altında geldi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1'den 4,3'e yükseldi. Uzmanlar altın gibi riskli varlıklara verilerin olumlu yansıyacağını ifade etti.

İŞSİZLİK 3 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

ABD'de istihdam piyasası temmuz ayında tahminlerden daha fazla soğudu. İşsizlik oranı yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum gözleri altın ve dolar fiyatlarına çevirdi.

Ülkede tarım harici sektörlerde istihdam Temmuz’da 114 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin 175 bin kişi artması öngörülüyordu.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

ABD'de işsizlik oranı, temmuzda 0,2 puan artarak yüzde 4,3’e yükseldi. İşsizlik oranının bu dönem yüzde 4,1 olması öngörülüyordu. Böylelikle işsizlik beklentilerin üzerinde geldi. İşsizlik oranı Haziran’da yüzde 4,1 olarak gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye geriledi. Piyasa beklentisi ise haftalık ortalama çalışma saatinin 34,3 açıklanması yönündeydi.

RİSKLİ VARLIKLARI OLUMLU ETKİLEYECEK

Altın ve kripto para gibi riskli varlıklar FED'in eylül ayında faiz indirimlerine gidebileceğini ifade etmesinden destek aldı. ABD iş gücü piyasasındaki soğuma doların diğer para birimleri karşında değer kaybetmesine neden olurken altın için yeni rekorların kapısını açacak.

2 bin 456 dolardan fiyatlanan ons altın saat 15.52 itibarıyla 2 bin 477 dolar oldu. Değeri ons altın ve dolar/TL ile hesaplanan gram altın ise karar öncesinde 2 bin 622 liradan fiyatlanırken kararın ardından 2 bin 640 liraya çıktı.