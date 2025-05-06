Altın için rakam verdi! 4 bin dolar olacak!

Ünlü finans şirketi Goldman Sachs altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çekici bir tahminde bulundu. Altın yükselecek mi? Gram altın fiyatları ne olacak? sorularına cevap arayan yatırımcılar için firma, 2026 yılı ortalarında altının onsunun 4 bin dolar olacağını bildirdi.

Amerikan çok uluslu yatırım bankacılığı ve finansal hizmetleri şirketi Goldman Sachs piyasası oldukça hareketli olan altın için yapısal boğa görüşünü tekrarladı, 2026 ortalarında 4 bin dolara yükselmesini bekliyor.

Banka altın konusundaki yapısal boğa görüşünü tekrarlayarak temel senaryosunda ons başına fiyatın 2025 sonunda 3 bin 700 dolara ulaşmasını beklediğini bildirdi. Goldman Sachs 2026 ortalarında altının onsunun 4 bin dolar olacağını tahmin ediyor.

YAPISAL BOĞA GÖRÜŞÜ NE DEMEK?

"Yapısal boğa görüşü" (İngilizce: structural bull view) terimi, özellikle finansal piyasalarda uzun vadeli ve temel nedenlere dayalı olarak yükseliş beklentisini ifade eder. Bu görüş, geçici veya spekülatif bir iyimserlikten ziyade, ekonomik, demografik, teknolojik veya politik yapıların bir varlık sınıfı (örneğin hisse senetleri, altın, kripto para, vb.) üzerinde sürdürülebilir bir şekilde olumlu etkiler yaratacağına dair inançtır.

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Ancak bir resesyon durumunda ETF girişlerin artmasının altın fiyatlarını 3 bin 880 dolara kadar yükseltebileceğini tahmin eden Goldman Sachs, örneğin ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili endişelerin artması veya ABD rezerv politikasındaki kaymalar gibi aşırı risk senaryolarının gerçekleşmesi halinde altının 2025 sonuna kadar 4 bin 500 dolara ulaşmasının düşünülebileceğini belirtti.

Ons altının 4 bin dolar olduğu ortamda dolar kuruşu 38.60 seviyelerinde sabit kalırsa gram altın 4965 liraya, ons altın 4 bin 500 dolara çıkarsa gram altın 5 bin 585 liraya yükselebilir.