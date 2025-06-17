Altın için rekor tahmini! Nasri Amcalar savaş sonrası altın fiyatları hakkında rakam ve tarih verdi!

Orta Doğu'da devam eden gerilim tüm küresel piyasaları etki altına aldı. Güncel altın fiyatları da savaş geriliminden nasibini aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar piyasalar ve altın fiyatları hakkında kritik uyarılarda bulundu.

İran-İsrail savaşı piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar güncel altın fiyatlarını değerlendirdi. Gram altının, bayram öncesinde 4.200 lira seviyesinde, bayram sonrası 4.415 liraya yükseldiğini ifade eden Amcalar, şu an ise güncel gram altın fiyatlarının 4.350 liraya gerilediğini ancak önümüzdeki dönemde yeni rekorlar görmemizin mümkün olduğunu söyledi.

Altın her zaman güvenli liman olmayı sürdürüyor. Altının ons fiyatının son 6 aydır yükseliş trendinde olduğunun altını çizen Amcalar, altının rüzgarı arkasına aldığını ons altın fiyatının daha da yükseleceğini öngördü. "Fed faiz indirince ons altın rekor kıracak, gram altın da bu hareketten olumlu etkilenecek." diyen Amcalar, sadece Ortadoğu’daki karışıklıklar değil, ekonomik kuruluşların açıklamalarının da altın fiyatlarını yukarı yönlü tetiklediğinden bahsetti.

SAVAŞ BİTİNCE ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

"Altın, ulaştığı seviyeleri kolay kolay unutmaz. Barış sağlanırsa kısmi gevşeme olabilir ancak bu durum yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Altın, uzun ve orta vadede yatırımcısına genellikle kaybettirmez." diyen Amcalar, altın ons fiyatının 3.400 dolar, gram altın fiyatının ise 4.350 liraya yükseldiğini; yıl sonu gram altının 5.000 lira seviyesine ulaşmasını beklediğini belirtti.