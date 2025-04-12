Altın için şaşırtan u dönüşü: Kuyumcunun yolunu tutun! İslam Memiş yeni sinyali verdi

Altın fiyatları için beklenen an geldi. Finans analisti İslam Memiş, sinyali verdi. "Nakite ihtiyacı olmayan bekletmeli" diyen uzman, "Altın için satış zamanı gelmiştir" dedi. Altının ons ve gram fiyatında yıllık beklentiler daha ilk 4 ayda gerçekleşti.

Altının ons ve gram fiyatları rekorlara doymuyor. Yılın ilk çeyreğinde altında yükseliş hız kesmedi. Altında şaşırtan u dönüşü geldi. Bekleyin diyen finans analisti İslam Memiş, yeni sinyali verdi. Altın için satış zamanı geldi.

ALTIN İÇİN SATIŞ ZAMANI GELDİ

Amerika ile Çin arasında yeniden tırmanan ticaret savaşları, artan gümrük tarifeleri ve dünya genelinde yükselen ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın yatırımcısına erken kar fırsatı sundu. Öngörülen altın fiyat hedefleri, yılın ilk dört ayında gerçekleşti. Bu süreçte, fiziki altına olan talep gözle görülür şekilde artarken, ons ve gram altın fiyatları da hızlı bir yükseliş kaydetti. İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.

HEDEFLER ŞİMDİDEN TUTUNCA ALTINDA YÖN DEĞİŞTİ

2025 yılı için yapılan altın fiyat tahminleri, yılın sadece ilk dört ayında gerçekleşti. Daha önce 'nakite ihtiyacınız yoksa bekleyin' uyarısında bulunan İslam Memiş, şimdi farklı bir noktaya değindi.

Piyasaları yakından takip eden Memiş, mevcut seviyelerin kar realizasyonu için uygun olduğuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Ticaret savaşlarının resmen başlaması ve gümrük tarifeleriyle piyasaların manipüle edilmesi, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin artması ve fiziki altın talebinde artış yaşanması gibi nedenler, altının ons ve gram fiyatında yıllık beklentilerin daha ilk 4 ayda gerçekleşmesine neden oldu.

Bugüne kadar "Nakite ihtiyacı olmayan bekletmeli” demiştim.

Bugün “Altın için satış zamanı gelmiştir” diyorum."