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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Gram altın uçuşa geçti! Yatırımcısının cebi bu hafta bayram etti

Geçtiğimiz hafta, ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmelerinin gölgesinde şekillenen piyasalarda yatırımcıların yüzünü en çok güldüren gram altın oldu. Yüzde 6,45’lik değer artışıyla haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıkan gram altını, yüzde 3,31'lik yükselişle Euro/TL takip etti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 10:06

Geçtiğimiz hafta yatırım araçları arasında en çok kazandıran gram altın oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftayı ortalama yüzde 0,01 artışla tamamladı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda en düşük 9.050,56 ve en yüksek 9.581,24 puan seviyelerini gördükten sonra, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,01'lik sınırlı bir yükselişle 9.380,95 puandan haftayı kapattı.

Gram altın uçuşa geçti! Yatırımcısının cebi bu hafta bayram etti

ALTIN, YATIRIMCISINI SEVINDİRDİ

Altın, bu hafta yatırımcısına en fazla kazancı sağlayan araç oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 6,45’lik artışla 3.960 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını da yüzde 6,36 değer kazanarak 26.782 liraya çıktı. Çeyrek altın ise yüzde 6,38’lik artışla 6.633 liraya ulaştı.

Gram altın uçuşa geçti! Yatırımcısının cebi bu hafta bayram etti

DÖVİZDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Döviz kurlarında ise sınırlı hareketler görüldü. ABD doları haftayı yüzde 0,12 artışla 38,0610 liradan kapatırken, Euro/TL paritesi yüzde 3,31 yükselerek 43,2580 liraya çıktı.

Gram altın uçuşa geçti! Yatırımcısının cebi bu hafta bayram etti

FONLAR BU KEZ KAYBETTİRDİ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,34, emeklilik fonları ise yüzde 0,37 oranında değer kaybetti. Ancak fon kategorileri içinde "para piyasası" fonları yüzde 0,77 ile yatırımcısına en fazla kazandıran grup oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 Gram altın Kaç TL?
Gram altının bugünkü alış fiyatı 3.957 TL, satış fiyatı 3.959 TL'dir.
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