Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde! Altın ve gümüşte kritik veriler belli oldu

07 Ağustos 2024 15:29 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:37

Emekliye maaş farkı ödemesi bugün hesaplarda! Tam 2 bin 500 TL ek ödeme: İşte tüm detaylar

Emekliye maaş farkı ödemesi bugün hesaplarda! Tam 2 bin 500 TL ek ödeme: İşte tüm detaylar

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası aylık altın ve gümüş ithalatına yönelik verileri paylaştı. Altın ithalatı Temmuz ayında aylık ve yıllık bazda azalarak son 15 ayın en düşük seviyesine geldi.

ALTIN İTHALATINDA GERİLEME

Temmuz 2024'te altın ithalatı 6 bin 192 kg oldu. Altın ithalatı bir önceki ay 7 bin 268 kg, geçen yılın Temmuz ayında 38 bin 145 kg olarak gerçekleşmişti. 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde ithalat ithalat 72 bin 236 kg seviyesine ulaştı.

GÜMÜŞ İTHLATINDA 14 YILIN DİBİ

Aynı dönemde gümüş ithalatı haziran ayında son 14 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi. Haziran ayında ithalat 47 bin 940 kg olarak gerçekleşti. Geçen yılın temmuz döneminde ithalat 50 bin 949 kg gümüş olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayında ithalat miktarı 193 bin 6 kg oldu.

GEÇTİĞİMİZ YIL UYGULAMAYA KONULDU

Altın ithalatında kota 2023 yılı 7 Ağustos'ta devreye girdi. Altına olan talebin artması yurt dışından getirilen altın miktarından yükselişe neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, Türkiye'nin döviz rezervlerini desteklemek için 'kota uygulaması' getirmeye karar verdi.