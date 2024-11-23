Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

23 Kasım 2024 10:58 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 11:17

Bu hafta yatırımcıların yüzünü en çok gram altın güldürdü. Yüzde 5,49'luk getiriyle zirvede yerini aldı. Onu, yüzde 1,71'lik artışla Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri izledi. Haftanın kaybedeni ise yüzde 0,80'lik düşüşle Euro oldu ve tek eksiye geçen yatırım aracı olarak dikkat çekti.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,71 artış gösterdi. Döviz piyasasında dolar yükselirken euro geriledi. Altın ise haftanın en çok kazandıran yatırım araçlarından biri oldu. BORSA İSTANBUL’DA SON DURUM BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,71 artışla 9.549,89 puandan kapattı. Hafta boyunca endeks, en düşük 9.023,38 ve en yüksek 9.550,63 puanı gördü. ALTIN FİYATLARI ZİRVEDE Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 5,49 artışla 3.000 liraya ulaştı. Çeyrek altın yüzde 5,48 değer kazanarak 5.110 liraya, Cumhuriyet altını ise yüzde 5,41 yükselerek 20.380 liraya çıktı. DÖVİZDE DALGALANMA ABD doları, haftayı yüzde 0,39 artışla 34,538 liradan kapattı. Euro ise yüzde 0,80 değer kaybederek 35,997 liraya geriledi. FON PİYASASINDA HAREKETLİLİK Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,55, emeklilik fonları ise yüzde 0,56 oranında değer kazandı. Kategoriler arasında en yüksek getiriyi sağlayan, yüzde 4,89 artışla "Kıymetli Maden" fonları oldu. Bu hafta piyasalar, altın ve hisse senetleriyle yatırımcısına kazandırırken, dövizdeki dalgalanmalar dikkat çekti. İlgili Haberler İslam Memiş, altından daha çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı! "2025'in şampiyonu olacak" Altında "Ajda Bilezik" çılgınlığı! Hem takı hem de yatırım aracı: Kuyumculuk sektörüne can suyu oldu