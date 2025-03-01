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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Bu hafta Borsa İstanbul yükselirken, altın sert düşüş yaşadı. BIST 100 endeksi yüzde 0,59 artışla 9.658 puana çıkarken, gram altın yüzde 2,68 değer kaybederek 3.340 liraya geriledi. Dövizde ise dolar ve euro yükselişini sürdürdü.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 10:31

BIST 100 endeksi, en düşük 9.422,17 puanı ve en yüksek 9.782,23 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,59 üstünde 9.658,72 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,68 azalışla 3 bin 340 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,64 düşüşle 22 bin 630 liraya indi.


YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Geçen hafta sonu 5 bin 749 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 azalarak 5 bin 594 liraya geriledi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 36,5130 liraya, Euro yüzde 1,75 artışla 37,9910 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,15, emeklilik fonları yüzde 0,01 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,89 ile "borçlanma araçları" fonları oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Son 10 yılda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Yine en çok altın kazandırdı Son 10 yılık dönemde en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu.
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