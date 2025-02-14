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 | Mutluhan Yildiz

Haftanın kazandıran yatırımları belli oldu! Altın yükselişi ile şaşırttı

Bu hafta yatırım araçları arasında kazananlar ve kaybedenler belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, haftalık bazda yüzde 0,74 oranında düşüş kaydetti. Buna karşılık, altın ve döviz kurları yükseliş göstererek yatırımcısına kazanç sağladı.

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Haftanın kazandıran yatırımları belli oldu! Altın yükselişi ile şaşırttı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 21:29

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, hafta boyunca 9.756,73 ile 9.983,21 puan arasında dalgalandı. Haftalık bazda yüzde 0,74 düşüş yaşayan endeks, kapanışını 9.877,59 puandan gerçekleştirdi.

ALTIN ZİRVEYE OYNADI!

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 2,59 oranında değer kazanarak 3 bin 407 liraya ulaştı. Cumhuriyet altını ise yüzde 2,57’lik bir yükselişle 23 bin 78 liradan alıcı buldu.

Geçtiğimiz hafta sonu 5 bin 563 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın, bu süreçte yüzde 2,64 oranında artarak 5 bin 710 liraya yükseldi.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 oranında yükselerek 36,2170 liraya ulaşırken, Euro ise yüzde 1,86 değer kazanarak 38,0150 liraya çıktı.

Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,77 oranında artış kaydederken, emeklilik fonları ise yüzde 0,61 değer kazandı.

Fon kategorileri incelendiğinde, yatırım fonları içinde en fazla kazandıran grup yüzde 3,32 ile "değerli maden" fonları oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

DOLAR BİR GÜNDE EN FAZLA NE KADAR ARTTI?
"Kara Salı" olarak da anılan 23 Kasım 2021 gününde dolar önce 12, sonra 13₺'yi gördü ve böylelikle dolar, 1 günde 2₺ artarak rekora imza attı.

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#Ekonomi
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