Kapalıçarşı'daki 9 milyar liralık vurgunun detayları ortaya çıktı! Şebekenin kilit ismi her yerde aranıyor

05 Şubat 2025 15:15 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:21

İstanbul Kapalıçarşı'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken şebekenin kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen’in firari olarak her yerde arandığı bildirildi. Öte yandan el konulan yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araç emniyette sergilendi.

İstanbul merkezli 12 ilde kara para aklayanlara yönelik düzenlenen şok operasyonda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin suç örgütleri tarafından elde edilen suç gelirlerini paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları ve 9 milyar liralık vurgun yaptıkları tespit edilmişti. Şüphelilerin sorguları sürerken şebekenin kilit ismi olduğu öğrenilen Serhan Mark Kohen’in her yerde arandığı bildirildi.

125 MİLYON LİRAYI AŞAN VARLIĞA EL KONULDU

Söz konusu soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, firari durumdaki şüphelilerin 3’ü daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 40 kişinin ifade işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında güncel değeri yaklaşık 125 milyon lirayı aşan 10’u lüks, 4’ü zırhlı olan toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konuldu.

ŞEBEKENİN KLİT İSMİ HER YERDE ARANIYOR

El konulan araçlar emniyette sergilendi. Şebekenin kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen’in ise firari olarak her yerde arandığı öğrenildi. Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar liralık yasadışı parayı akladıkları anlaşıldı. Soruşturma doğrultusunda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F. Ö.'nün de aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, Kohen ailesinin bir üyesi olduğu ileri sürülen Serhan Mark Kohen’in dünkü polis baskınında adresinde bulunamadığı ve halen arandığı aktarıldı. Soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu sanılan ve kripto para işi ile ilgilendiği öğrenilen Kohen’in yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.