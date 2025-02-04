Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu! 9 milyar liralık vurgun yaptılar!

04 Şubat 2025 11:57 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:24

İstanbul merkezli 12 ilde "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para" akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin suç örgütleri tarafından elde edilen suç gelirlerini paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini otaya çıktı.

3 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

3 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi.

KAPALIÇARŞI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 37 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.