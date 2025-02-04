3 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

04 Şubat 2025 10:40 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:14

İzmir'de terör örgütü PKK propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Adıyaman'da İnsan Hakları Derneği Adıyaman eski Şube Başkanı terör üyeliğinden gözaltına alınırken, Edirne'de de bir PKK'lı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Son dakika | PKK çözülmeye devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu

Son dakika | PKK çözülmeye devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu

Türkiye genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İzmir, Adıyaman ve Edirne'de çok sayıda PKK'lı gözaltına alındı.

PKK PROPAGANDASI YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 129 fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İHD'NİN ESKİ BAŞKANINA TERÖRDEN GÖZALTI

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında İnsan Hakları Derneği Adıyaman eski Şube Başkanı Osman Süzen gözaltına alındı.

Terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde İHD Adıyaman eski Şube Başkanı ve Avukat Osman Süzen’in adresine şafak operasyonu düzenlendi.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma gerekçesiyle adresine operasyon yapılan Osman Süzen, gözaltına alındı. Osman Süzen yapılan ev araması sonrası İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN PKK'LI YAKALANDI

Öte yandan Edirne'de ise Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen Y.D'yi, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı anlaşılan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.