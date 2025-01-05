Son dakika | PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 36 terörist etkisiz hale getirildi

05 Ocak 2025 16:50 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 16:53

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!

Suriye​'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak​'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK​'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

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