Son dakika | PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 36 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
05 Ocak 2025 16:50 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 16:53
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!
Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
Detaylar geliyor...
Kaynak: Tgrthaber.com