Teröristlere darbe üstüne darbe! 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

03 Ocak 2025 14:36 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:37

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde ise 5 PKK mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 9 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB​'den operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak​'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu​ bölgesinde tespit ettiği 4 PKK​'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.