Teröristlere darbe üstüne darbe! 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 14:36 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:37
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde ise 5 PKK mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 9 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MSB'den operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com