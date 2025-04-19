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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,68 oranında gerilerken, yatırımcılar döviz ve altına yöneldi. Dolar/TL kuru yüzde 0,30, avro/TL ise yüzde 0,86 oranında değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 2,73'lük yükselişle dikkat çekti. Bu gelişmeler, riskten kaçınan yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiğini gösteriyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 09:29

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dalgalı bir seyir izlediği haftada en düşük 9.245,26 puanı, en yüksek ise 9.492,29 puanı test etti. Ancak hafta kapanışını önceki haftaya kıyasla yüzde 0,68 düşüşle 9.317,24 puandan gerçekleştirdi.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında ise yükseliş hakimdi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 2,73 artarak 4.068 liraya ulaştı. Cumhuriyet altını da benzer şekilde yüzde 2,70 oranında yükselerek 27.506 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın ise geçen hafta 6.633 liradan satılırken, bu hafta yüzde 2,74’lük bir artışla 6.815 liraya çıktı.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Döviz cephesinde ise ABD doları haftayı yüzde 0,30 artışla 38,1770 liradan tamamlarken, avro yüzde 0,86’lık bir yükselişle 43,6300 liraya çıktı.

Yatırım araçlarına bakıldığında, yatırım fonları bu hafta yüzde 1,12 oranında değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 0,51’lik bir artış kaydetti. Fon kategorileri arasında ise en yüksek getiriyi sağlayan grup, yüzde 6,11 artışla "kıymetli madenler" fonları oldu.

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