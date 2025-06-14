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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Haziran ayının ikinci haftasında yatırım araçlarının performansı dikkat çekti. Borsa İstanbul’da hisse senetleri haftayı değer kaybıyla tamamlarken, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altın fiyatları rekor seviyeye çıkarken, dolar ve euroda da kayda değer artışlar yaşandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 09:42

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,84 gerilerken,altının gram fiyatı yüzde 4,22 dolar/TL yüzde 0,56, euro/TL yüzde 1,94 artış kaydetti. BIST 100 endeksi, en düşük 9.065,17 puanı ve en yüksek 9.733,62 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,84 altında 9.311,88 puandan tamamladı.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

ALTIN REKOR KIRDI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,22 artışla 4 bin 350 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,20 yükselişle 29 bin 400 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 6 bin 990 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,29 artarak 7 bin 290 liraya yükseldi.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Bu hafta ABD doları yüzde 0,56 artarak 39,4380 liraya, euro da yüzde 1,94 artışla 45,5370 liraya çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,91, emeklilik fonları yüzde 0,67 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,36 ile "fon sepeti" fonları oldu.

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