Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

30 Kasım 2024 14:06 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:27

Bu hafta yatırımcıların yüzünü en çok borsa ve dolar güldürdü. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,07, dolar/TL yüzde 0,42 ve euro/TL yüzde 1,76 artarken, altının gram fiyatı yüzde 1,17 azaldı.