Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
Bu hafta yatırımcıların yüzünü en çok borsa ve dolar güldürdü. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,07, dolar/TL yüzde 0,42 ve euro/TL yüzde 1,76 artarken, altının gram fiyatı yüzde 1,17 azaldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,07 oranında yükselişle 9.652,00 puandan kapattı. Haftanın en düşük seviyesi 9.575,85 puan olurken, en yüksek seviye 9.744,57 puan olarak kaydedildi.
Alt endekslerde ise Mali Endeks yüzde 1,58 artışla 11.522,08 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1 yükselişle 9.265,51 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,34 artışla 12.786,90 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 1,92 artışla 13.524,68 puana ulaştı.
Değerli metallerde, 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen haftaya göre yüzde 1,17 düşüşle 2.965 TL'ye, Cumhuriyet altını ise yüzde 1,15 azalışla 20.115 TL'ye geriledi.
Döviz piyasasında dolar, yüzde 0,42 artışla 34,6950 TL’den, euro ise yüzde 1,76 yükselişle 36,6660 TL’den işlem gördü. İngiliz sterlini yüzde 1,73 değer kazanarak 44,0240 TL'ye ulaşırken, İsviçre frangı yüzde 1,99 artışla 39,4110 TL seviyesinde alıcı buldu.