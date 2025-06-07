Altın mı gümüş mü? Hangi yatırım daha çok kazandırıyor?

ABD’nin korumacı ticaret politikaları küresel piyasaları sarsarken, yatırımcı güvenli limanlara yöneldi. Altın fiyatları dalgalanırken ve gümüş sakin yükselişe devam ederken yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Hangi yatırım aracı daha çok kazanç sağladı? İşte detaylar...

Küresel ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler, piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşları, fiyatlamalar üzerinde en belirleyici unsur haline geldi. Birçok ülkeye ek gümrük tarifesi uygulayan Trump yönetimi, bazı ülkelere yönelik kararları ertelerken, bazı tarifelerde indirime gitti, bazılarında ise hiçbir değişikliğe gitmedi.

Ticaretin dengesini bozan bu korumacı yaklaşım, küresel ölçekte volatiliteyi artırdı. Özellikle altın piyasası bu gelişmelerden doğrudan etkilendi. Güvenli liman olarak görülen altın, belirsizliğin arttığı dönemlerde yatırımcının ilk tercihi oldu. Aynı şekilde gümüş fiyatları da altının izinden giderek hızlı bir yükseliş kaydetti. Gümüş, yatırımcısına son 13 yılın en yüksek seviyelerini yaşattı.

ALTIN YATIRIMI NE KADAR KAZANDIRDI?

Altın yatırımcısı yılbaşında 1 gram altını 2984 liradan almıştı. Günümüzde ise gram altın 4174 lira seviyelerinde. Başka bir deyişle altın yatırımcısı yılbaşından bu yana yüzde 40 getiri sağladı.

Geçtiğimiz yıl bu zamanlar gram altın 2462 liradan satılıyordu. Yani altın tam bir yılda yüzde 69.53 oranında getiri sağladı.

2 yıl öncesine dönersek gram altının fiyatı 1361 lira seviyesindeydi. Altın böylece 2 yılda yüzde 206 kazandırmış oldu.

3 yıl önce yani tarihler 7 Haziran 2022'yi gösterdiğinde gram altın 981 liraydı. Başka bir deyişle gram altın yatırımcısına 3 yılda yüzde 325 kazandırmış oldu.

4 yıl önce bugüne dönersek gram altın 526 liradan alıcı buluyordu. 4 yıldaki getirisi yüzde 693 oldu.

5 yıl önce gram altın 366 liraydı ve bugüne oranladığımızda getirisi yüzde 1040 olmuş.

GÜMÜŞE YATIRIM YAPANLAR NE KADAR KAZANDI?

Gümüş yatırımcısı yılbaşında 1 gram gümüşü 32.8604 liradan almıştı. Günümüzde ise gümüşün gramı 45.3070 lira seviyelerinde. Başka bir deyişle gümüş yatırımcısı yılbaşından bu yana yüzde 38 getiri sağladı.

Geçtiğimiz yıl bu zamanlar gümüşün gramı 32.3832 liradan satılıyordu. Yani gümüş tam bir yılda yüzde 40 oranında getiri sağladı.

2 yıl öncesine dönersek gümüşün gram fiyatı 16.5713 lira seviyesindeydi. Gümüş böylece 2 yılda yüzde 174 kazandırmış oldu.

3 yıl önce yani tarihler 7 Haziran 2022'yi gösterdiğinde gümüşün gramı 11.7890 liraydı. Başka bir deyişle gümüş yatırımcısına 3 yılda yüzde 284 kazandırmış oldu.

4 yıl önce bugüne dönersek gümüşün gramı 7.7378 liradan alıcı buluyordu. 4 yıldaki getirisi yüzde 486 oldu.

5 yıl önce gümüşün gramı 3.7715 liraydı ve bugüne oranladığımızda getirisi yüzde 1101 olmuş.

ENFLASYON GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Söz konusu getiriler, nominal değerler üzerinden hesaplandı. Ancak gerçek kazanç, enflasyon, döviz kuru değişimleri, faiz oranları ve paranın zaman değeri dikkate alındığında daha farklı bir tablo ortaya çıkabiliyor. Net getiri oranlarının belirlenmesi için bu unsurların da hesaba katılması gerekiyor.

100 BİN TL’LİK YATIRIM NE OLDU?

2020 yılının Haziran ayında 100 bin TL’lik yatırım yapan bir yatırımcı:

Altın almış olsaydı, bugün itibarıyla yatırımı yaklaşık 1 milyon 140 bin TL olurdu.

Gümüşü tercih etseydi, yatırımı 1 milyon 201 bin TL seviyelerine ulaşacaktı.