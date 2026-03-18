Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
Ekonomi
Ekonomi
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Altın neden düşüyor? FED faiz kararı öncesi ons altında büyük düşüş!

Altın neden düşüyor son dakika, FED faiz kararı öncesi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) 18 Mart 2026 Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda temkinli seyir dikkat çekiyor. Ons altın bugün akşam saatlerinde yüzde 2,80 düşüşle 4.860 dolara kadar geriledi. Altın neden düşüyor? Piyasalar büyük ölçüde faizlerin sabit bırakılmasını fiyatlarken, yatırımcılar karar metni, faiz projeksiyonları ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklandı. Bu süreçte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler izlenirken, dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişle birlikte piyasalarda “bekle-gör” yaklaşımı öne çıkıyor. Küresel gelişmeler, özellikle enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerindeki değişim, yatırımcı davranışlarını doğrudan etkiliyor. İşte altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 17:46

Küresel piyasalar, ’in bu akşam açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Karar öncesinde fiyatlarında görülen düşüş, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden şekillendirmesine neden oldu.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2026?

ABD Merkez Bankası’nın mart ayı bu akşam saat 21.00’de açıklanacak. Karar metniyle birlikte yayımlanacak ekonomik projeksiyonlar ve faiz patikasına ilişkin beklentileri içeren grafik tablosu, piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Aynı gün, kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Piyasalar açısından yalnızca faiz oranı değil, karar metninde yer alacak ifadeler ve Powell’ın vereceği mesajlar da yakından takip ediliyor. Özellikle görünümü, büyüme tahminleri ve faiz indirimi beklentilerine ilişkin ipuçları, yatırımcıların kısa ve orta vadeli stratejilerinde etkili olacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Piyasalarda genel beklenti, FED’in politika faizini %3,50 - %3,75 aralığında sabit bırakacağı yönünde yoğunlaşıyor. Bu beklenti oldukça güçlü bir olasılıkla fiyatlanırken, yatırımcıların asıl odağını faiz kararının ötesinde verilecek mesajlar oluşturuyor. Özellikle 2026 yılına ilişkin faiz indirimi sayısında yapılan aşağı yönlü revizyonlar dikkat çekmişti.

Son dönemde enerji fiyatlarındaki yükseliş ve küresel enflasyon beklentilerindeki artış, FED’in daha temkinli bir duruş sergileyebileceği ihtimalini güçlendirdi. Daha önce birden fazla faiz indirimi öngören piyasa aktörleri, artık yıl içinde tek bir indirim veya hiç indirim yapılmaması senaryolarını değerlendiriyor. Bu değişim, piyasalardaki fiyatlamaları doğrudan etkiliyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki gerilemede, faiz beklentileri ve doların güç kazanması belirleyici rol oynuyor. Altının ons fiyatı bugün yüzde 2,80'e yakın düşüş kaydetti ve şu anda 4860 seviyesinde seyrediyor. Yüksek faiz ortamı, getiri sağlamayan altının alternatif yatırım araçlarına kıyasla cazibesini azaltıyor. Bu nedenle yatırımcılar, dolar cinsinden getiri sunan varlıklara yönelerek altın talebini sınırlıyor.

Aynı dönemde ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin %4,3 seviyelerine yaklaşması ve dolar endeksindeki yükseliş de altın üzerinde baskı oluşturuyor. Karar öncesi belirsizlik nedeniyle yatırımcıların pozisyon azaltması, kar realizasyonu yapması ve portföylerini yeniden dengelemesi de fiyatlarda aşağı yönlü hareketlere yol açıyor. Teknik açıdan kritik seviyelerde yaşanan momentum kaybı da kısa vadeli düşüşleri destekliyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA ALTIN NE OLUR?

FED’in faizleri artırması ya da yüksek seviyelerde uzun süre tutacağına yönelik güçlü mesajlar vermesi, altın üzerinde baskının artmasına neden olabilir. Bu senaryoda doların daha da güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi beklenirken, yatırımcıların alternatif getiri sağlayan enstrümanlara yönelmesi hız kazanabilir.

Buna karşılık, faiz artışı ihtimalinin güçlenmesi veya indirimlerin ötelenmesi, altının kısa vadede değer kaybını derinleştirebilir. Ancak jeopolitik gelişmeler ve enflasyon beklentileri, altının uzun vadeli görünümünde etkili olmaya devam ediyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
#fed
#dolar
#altın
#altın fiyatları
#enflasyon
#faiz kararı
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.