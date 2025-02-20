Altın piyasasında büyük hareket: Fiyatlar baskılanıyordu, artık değişim kapıda!

Dünyada altın fiyatları hızla yükselirken, arz sıkıntısı ve merkez bankalarının altın stoklarını artırması küresel piyasada belirsizlik yaratıyor. Uzmanlara göre, 3.000 dolar seviyesine yaklaşan altın ons fiyatı, piyasada büyük bir değişimin habercisi olabilir.

ALTIN STOKLARINDA BÜYÜK HAREKETLİLİK

Miles Franklin Kıymetli Madenler Başkanı Andy Schectman, son dönemde fiziksel altın piyasasında ciddi bir stres yaşandığını söylüyor. Londra Külçe Piyasası Birliği'nden (LBMA) ABD'ye büyük miktarda altın ve gümüş taşındığını belirten Schectman, bunun küresel ekonomik sistemde derin bir değişimin işareti olduğunu ifade ediyor.

Verilere göre, Kasım 2024'ten bu yana Londra’dan ABD’nin COMEX sistemine 12,5 milyon ons altın ve 40 milyon ons gümüş transfer edildi. JPMorgan’ın Şubat vadeli işlemler için 4 milyar dolarlık altın teslim edeceğini açıklaması, büyük yatırımcıların altına yöneldiğini gösteriyor. Schectman, bu kadar büyük miktardaki altını kimin satın aldığını sorguluyor: “Kim cebinde 4 milyar dolar nakit taşıyor ve altına yatırıyor?”

ABD EKONOMİSİ VE ALTIN STRATEJİSİ

ABD’nin ulusal borcu 36 trilyon doları aşarken, bütçe açığı ve faiz giderleri hızla artıyor. ABD Kongre Bütçe Ofisi'ne (CBO) göre, 2025 yılında 952 milyar dolar olması beklenen faiz giderlerinin 2035 yılında 1,8 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu durum, ekonomi yönetiminin yeni çözümler arayışına girmesine neden oldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, devletin mali yapısını güçlendirmek için bazı varlıkları değerlendirme yollarını araştırdığı söyleniyor. Bunlardan biri de ABD Hazine’sinin altın rezervlerini yeniden fiyatlandırmak olabilir. Çünkü ABD, halen elindeki altını 1973 yılından kalma 42,22 dolar/ons fiyatı üzerinden değerlendiriyor. Bugünkü piyasa fiyatları baz alındığında, bu hesap büyük bir değer artışı anlamına geliyor.

Uzmanlara göre, altın fiyatındaki her 1.000 dolarlık artış, ABD Hazine’sine 1 trilyon dolarlık kazanç sağlayabilir. Bu nedenle altının resmi değerinin yeniden belirlenmesi fikri giderek daha fazla destek buluyor.

FORT KNOX GİZEMİ VE ELON MUSK’IN ÇIKIŞI

ABD’nin en büyük altın rezervlerinden biri olan Fort Knox, yıllardır bağımsız denetime tabi tutulmadı. Son olarak Senatör Cynthia Lummis, rezervlerin bağımsız bir şekilde denetlenmesi için harekete geçti.

Bu süreçte Elon Musk da tartışmalara dahil oldu. Kamuoyunda artan şüpheler üzerine Musk, sosyal medya üzerinden Fort Knox’un en son ne zaman denetlendiğini sorguladı. Senatör Rand Paul ise Musk’a süreci bizzat incelemesi için açık davette bulundu.

KÜRESEL ALTIN KITLIĞI VE ARTAN TALEP

Altın piyasasında dikkat çeken bir başka gelişme ise arz sıkıntısı. Schectman’a göre, Londra piyasasında altın teslimat süreleri 6 ila 8 haftaya çıkmış durumda. Bu durum, piyasada ciddi bir tedarik problemi olduğunu gösteriyor.

Çin’de büyük bankaların altın stoklarının tükendiği, Güney Kore darphanesinin ise piyasadaki daralmayı gerekçe göstererek külçe satışlarını geçici olarak durdurduğu bildiriliyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük altın borsa yatırım fonu olan GLD’den 16 ton altının çekildiği belirtiliyor. Büyük fonların fiziki altına yönelmesi, yatırımcıların kağıt altına olan güvenini yitirmeye başladığını gösteriyor.

Schectman, yaşanan gelişmelerin ciddi bir değişime işaret ettiğini belirtiyor: “35 yıldır bu piyasadayım, ancak daha önce böyle bir şey görmedim.”

Tüm bu gelişmeler, ABD’nin altın rezervlerini yeniden değerleme yoluna gidip gitmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Uzmanlara göre, yükselen BRICS etkisiyle mücadele etmek isteyen Washington, altın fiyatlarını yeniden belirleyerek küresel ekonomide yeni bir hamle yapabilir.