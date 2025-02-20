Altında rekor serisi sürüyor! İşte 20 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

İstanbul
Son zamanlarda rekor serisini sürdüren altın fiyatları bugüne de yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 20 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Altın rekor üstüne rekor kırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditleri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin artırması altını rekor seviyeye taşıdı.
Serbest piyasada şu sıralar gram altın 3.436,89 TL'den, çeyrek altın 5.825,00 TL'den alıcı buluyor. İşte 20 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.436,38
Satış 3.436,89
Alış 5.775,00
Satış 5.825,00
Alış 11.550,00
Satış 11.650,00
Alış 23.020,00
Satış 23.192,00
Alış 2.941,71
Satış 2.942,42