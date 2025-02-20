Altında rekor serisi sürüyor! İşte 20 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Son zamanlarda rekor serisini sürdüren altın fiyatları bugüne de yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 20 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...