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 | Sule Altinel

Bir yılda 9 rekor! Trump'ın tehditleri altını uçurdu

Piyasalarda adeta rüzgar gibi esmeye devam eden altını, Ukrayna-Rusya savaşının bitme umudunun yeşermesi de frenletmedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditleri ve küresel belirsizliklerin etkisiyle altının ons fiyatı 2.946 doları aşarak bu yıl 9. kez rekor kırdı.

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Bir yılda 9 rekor! Trump'ın tehditleri altını uçurdu
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 04:38
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 04:38

Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerdeki yükseliş trendi durdurulamayan altının küresel piyasalarda ons fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi tehditleri ve küresel belirsizliklerin etkisiyle 2.947,06 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BİR YIL İÇİNDE 9. KEZ REKOR KIRDI

2025 yılının başından bu yana 328 dolar değer kazanan altın, bu yıl içinde 9. kez rekor yeniledi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistlere göre, Trump’ın agresif gümrük vergisi politikaları, küresel ticaret savaşlarına dair endişeleri artırarak yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Ayrıca, Çin Merkez Bankası başta olmak üzere birçok merkez bankasının altın alımlarını artırması da fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

Geçtiğimiz yıl merkez bankalarının ulusal rezervlerini artırma eğilimi, altının yükselişini destekleyen bir faktör olarak öne çıkmıştı. Bu yıl da benzer şekilde devam eden alımlar, ons fiyatını yukarı taşıyan unsurlar arasında yer alıyor.

TRUMP’IN YENİ VERGİLERİ PİYASALARI TEDİRGİN ETTİ

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamasının ardından, son olarak ABD’ye otomobil ithalatına da aynı oranda vergi uygulayabileceğini açıkladı. Bu açıklamalar, küresel ticaret dengesine dair belirsizlikleri artırırken, yatırımcıları altın gibi güvenli varlıklara yönlendirdi.

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği, ABD yönetiminin ticaret politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin seyrine bağlı olarak şekillenecek.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın dün (19 Şubat) 2.947,06 seviyesine kadar tırmanarak rekor kırarken; sonrasında ise bir miktar geri çekildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ONS NE DEMEK?
Ons, altın temelde bir İngiliz ağırlık birimi olarak bilinir. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında birim olarak ons kullanılır. Ons biriminin sembolü ise OZ olarak bilinir. 1 Ons, 31.10 grama denk gelir.
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