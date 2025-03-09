Altın piyasasında gizli bir hareket başladı! İslam Memiş'ten doğru zamanda doğru hedef tüyosu

Altın fiyatları, son dönemde önemli bir dalgalanma yaşadı ve yatırımcılar bu süreçte doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta ons altın 100 dolar kadar değer kaybetti. Altın fiyatlarında yükselişin hızlandığı bu süreçte, alım ve satım yapmak isteyen yatırımcılar için kritik açıklamalar geldi. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatları için net konuştu.

Altın fiyatları, özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıksa da, yatırımcıların doğru zamanda harekete geçmesi büyük önem taşıyor. Gram altın fiyatı TL bazında son zamanlarda toparlanarak 3480 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Geçtiğimiz hafta 3335 TL'ye kadar gerileyen gram altın, hızla yükselerek yatırımcılara yeni fırsatlar sundu. Bu yüzden, doğru alım fırsatını yakalayabilmek için dikkatli bir analiz yapmak şart. TL ile işlem yapan altın yatırımcıları için kritik strateji mesajı Finans analisti İslam Memiş'ten geldi.

BORSA İSTANBUL OPERASYONU GEÇ KALDI

"Karar vermeden önce altının daha fazla değer kazanıp kazanmayacağını izlemek, uzun vadede kazanç sağlamanın en akıllıca yolu olacaktır" diyen İslam Memiş'in önce borsa ardından altın yorumu dikkat çekti. İşte açıklamaları;

"Borsa İstanbul, bu hafta sürpriz yaptı ve %3'lük bir yükselişle 9800 direncini yukarı yönlü kırdı. 10.000 puan seviyesine ramak kaldı. Hedef, Şubat ayında beklenen 10.400 - 10.600 puan seviyelerine ulaşmak gibi görünüyor. Endeks, TL bazında ve şaşırtıcı bir şekilde yükseldi.

İstanbul Emniyeti, borsada manipülasyon yapan 17 kişiyi gözaltına aldı. SPK'nın geçtiğimiz haftalarda başlattığı incelemeler ve operasyonların ardından, bu kişilere yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Ancak, bu adımların geç kalınmış olduğunu belirtmek gerek. Yatırımcıların borsadan uzaklaştığı bir dönemde, bu tür operasyonlar zamanında yapılmış olsaydı belki de daha farklı sonuçlar elde edilebilirdi.

YERLİ YATIRIMCI KAÇMAK İÇİN FIRSAT KOLLUYOR

Borsa yatırımcıları son bir yılda büyük kayıplar yaşadı. Bu yüzden yatırımcılar borsaya küstü. Ancak, 10.000 puan seviyesinin üzerine çıkılmasıyla birlikte, 10.200, 10.400, 10.600 puan seviyeleri için fırsat kollayan yatırımcılar da var. Borsa yatırımcılarının yaşadığı hayal kırıklıkları nedeniyle, bu tür operasyonlar başarılı olsa da geç kalındı. Yerli yatırımcılar artık uzaklaştı ve gitmek için fırsat kolluyorlar.

Umarım, son dönemdeki kredi notu artışları, risk primi düşüşleri, rezerv artışları ve enflasyon rakamlarındaki düşüşler borsaya yansır. Böylece, borsada 11.800 - 12.000 puan seviyelerinin konuşulacağı bir yükseliş trendi oluşur. İçeride yaşanacak yanlış hamleler ve kısır tartışmaların olmaması, yatırımcı güvenini arttırabilir. Her şeyin ekonomik karşılığı mutlaka olur; çünkü yanlış söylemler ve hamleler doğrudan ekonomiye ve borsaya yansır.

Önümüzdeki aylarda, borsa için takip edilecek seviyeler 9200 puan (aşağıda) ve 10.200 puan (yukarıda) arasında geniş bir bant aralığı oluşturuyor. Eğer yanlış adımlar atılırsa, borsa 9200 puana kadar gerileyebilir. Aksi takdirde, olumlu açıklamalarla 10.200 direnci geçilebilir. Şubat ayında 10.400 - 10.600 puan seviyeleri, Mart ayında ise 11.800 - 12.000 puan seviyeleri bekleniyordu. Ancak, siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle, bu hedefler teknik ve mantıksal olarak gerçekleşemedi. Yatırımcıların güveni sarsıldı ve borsa tekrar değer kaybetti.

EURO VE DOLARDA DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUM

Dolar/TL kuru şu anda 36.45 seviyelerinde. Benim görüşüm, düşüş yönlü bir beklentim olmadığı yönünde. Euro/Dolar paritesinde 1.03 - 1.06 bant aralığını takip ediyorum. Şu anda 1.05 - 1.0553 seviyeleri arasında işlem görmekte. 1.04 seviyesinin altına sarkmalar, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

ALTINDA ALIM İÇİN BEKLENMELİ

Ons altın, geçtiğimiz hafta 100 dolar değer kaybetmişti ve şu anda 2922 dolar seviyesinde işlem görüyor. Amerika ile ilgili vergi artırımı haberleriyle birlikte ons altın 2900 dolar seviyesinin üzerini kırdı. Şu anda 2920 - 2900 dolar seviyeleri arasındaki bantta hareket ediyor. Altının fiyatı yükseldikçe, alım için 2800 dolar seviyesinin altını bekleyeceğim.

Gram altın TL bazında şu anda 3480 TL seviyesinde. Geçen hafta 3335 TL'ye kadar gerileyen gram altın, bu hafta toparlanarak yükseldi. TL ile işlem yapan yatırımcılar için, kararlarını buna göre vermeleri önemli. Alacaklar da satacaklar da beklemeli.

ABD'NİN ALTIN PLANINI TEK TEK ANLATTI

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde geçici bir enflasyon yok. Kalıcı bir enflasyon var. Gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir türbülansa neden olacağıyla alakalı beklentimiz yine geçerli. ABD altın için harekete geçti. Trump'la Powell arasında yani Amerikan başkanıyla, Amerika Merkez Bankası başkanının arasında bir gerginlik bir kavga başlayabilir. Bu da Trump'ın bu başkanla yola devam etmeyeceğinin işaretini bize verir. Amerika altın rezervlerinde yeniden bir değerlemeye gidecek. Çok önemli bir haber bu.

Altın fiyatları yükseldikçe alım yapmak cazip görünse de, yatırımcıların aceleci olmamaları gerekiyor. Ons altının fiyatı, 2800 dolar seviyesinin altına düşmeden kesin bir alım fırsatından söz edilemez. Yani, altın için doğru alım fırsatının ortaya çıkabilmesi için biraz daha beklemek gerekebilir. Altın fiyatlarının yükseldiği bu dönemde, aceleci adımlar atmadan önce fiyatların bir süre daha nasıl hareket edeceğini gözlemlemek, daha karlı bir yatırım stratejisi oluşturulmasına yardımcı olabilir."

Sıkça Sorulan Sorular Altına yatırım yapmak doğru mu? Altın hesabı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde alım-satım yapılabilir. Aynı zamanda güvenli bir yatırım aracıdır. Dalgalanmalardan diğer yatırım araçlarına kıyasla daha az etkilenir.