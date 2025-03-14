Altın rekor kırdı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Mart 2025 altın fiyatları

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmeler ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Altın fiyatları haftanın son gününe rekorla başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Mart 2025 altın fiyatları...
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişeler, ABD enflasyonunun gerilemesi ve jeopolitik risklerle artan belirsizlik altın fiyatlarında rekorlara neden oldu.
Altın fiyatları güne rekorla başladı.Serbest piyasada gram altın 3.528,11 TL'den, çeyrek altın ise 5.830,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 14 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.527,79
Satış 3.528,11
Alış 5.782,00
Satış 5.830,00
Alış 11.565,00
Satış 11.661,00
Alış 23.059,00
Satış 23.224,00
Alış 2.992,42
Satış 2.992,76