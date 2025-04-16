Altın rekor kırdı! Gram altın ve çeyrek altın uçtu! İşte 16 Nisan 2025 altın fiyatları

ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasıyla artan ticaret savaşları ve jeopolitik risklerle artan belirsizlik, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 943 bin lira, en yüksek 4 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 978 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.021,31 TL'den, çeyrek altın ise 6.660,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 16 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

16 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.020,86

Satış 4.021,31

16 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.606,00

Satış 6.660,00

16 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.214,00

Satış 13.321,00

16 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.345,00

Satış 26.540,00

16 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.279,73 dolar

Satış 3.280,11 dolar