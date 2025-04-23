Altın rekor serisinin ardından geri çekildi! İşte 23 Nisan altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım altın fiyatı

Altın fiyatları ABD - Çin geriliminin etkisiyle tarihi günlerden geçerek haftanın ilk iki gününde rekor üstüne rekorlar kırmıştı. Altındaki bu çıkış satışların da cetkisiyle ani bir fren yaptı. İşte 23 Nisan güncel altın fiyatları...

ABD ile Çin arasında gerilimin ardından, küresel piyasalardaki çalkantı altın fiyatları üstünde ciddi etki yapıyor. Yatırımcıların yüksek talebi ve merkez bankalarının altın toplaması nedeniyle düşen arz piyasayı tetiklemiş ve altın fiyatları üst üste rekorlar kırmıştı . 18 Nisan 2025 kapanış itibarıyla kilogram altın fiyatı yüzde 0,6 artışla rekor tazelemiş ve 4 milyon 143 bin seviyesine çıkmıştı. Altındaki yükselişin, jeopolitik gelişmelere paralel devam etmesi beklenirken, vatandaşların yoğun ilgisini çeken 23 Nisan altın fiyatları da belli oldu. Peki, bugün altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte 23 Nisan Çarşamba anlık altın fiyatları ve detaylar..

23 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.110,09 TL

Satış 4.110,69 TL

23 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.602,00 TL

Satış 6.876,00 TL

23 NİSAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 13.600,00 TL

Satış 13.748,00 TL

23 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.131,00 TL

Satış 27.404,00 TL

23 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.344,34 dolar

Satış 3.344,76 dolar