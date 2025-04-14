Altın rekor seviyede! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL! İşte 14 Nisan güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ABD - Çin geriliminin gölgesinde rekor üstüne rekor kırıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta kilogram altın fiyatı yüzde 2,8’lik artışla 3 milyon 989 bin TL'yi görmüştü. Peki yeni hafta nasıl başladı? Güncel altın fiyatları ne durumda? 14 Nisan Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın piyasaları...

ABD ile Çin arasında gerilim, küresel piyasalarda yatırımcıların yeniden güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu. Altın piyasasında hareketlilik dikkat çekerken, standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 950 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 998 bin lira seviyesini gördü. Geçen hafta 14 Nisan 2025 kapanış itibarıyla kilogram altın fiyatı yüzde 2,8’lik artışla 3 milyon 989 bin TL olmuştu. Altındaki bu yükselişin, jeopolitik gelişmelere paralel sürmesi bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın yatırımcıları, 14 Nisan 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları ne kadar sorusuna cevap aryıor. Gün içerisinde altın alım ya da satımı yapmayı düşünen yatırımcılar, özellikle gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün altın ne kadar? Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 14 Nisan Pazartesi günü itibarıyla anlık altın fiyatları ve detaylar...

14 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.952,33 TL

Satış 3.952,73 TL

14 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.486,00 TL

Satış 6.556,00 TL

14 NİSAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 12.973,00 TL

Satış 13.109,00 TL

14 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 25.865,00 TL

Satış 26.078,00 TL

14 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.232,78 dola

Satış 3.233,20 dolar