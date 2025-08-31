Menü Kapat
Editor
 | Suat Vilgen

Altın rekor seviyede! İşte gram, çeyrek ve 31 Ağustos altın fiyatları

Altın piyasası hafta ortasında gördüğü yükseliş eğlimini sürdürürken, ABD’den gelen ekonomik veriler de bu görünümü destekliyor. Hafta sonu itibarıyla gram altın ve çeyrek altın tarihi seviyelerde işlem görüyor. İşte 31 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları…

Suat Vilgen
|
31.08.2025
saat ikonu 07:06
|
31.08.2025
saat ikonu 07:09

Altın piyasasında fiyatlar, hafta ortasında ulaşılan yükseliş trendini devam ettiriyor. Çarşamba günü ons altın, vadeli işlemlerde 3.447 doları görmüştü. Serbest piyasada cuma günü 3.411 dolardan işlem gören ons altın, bugün 3.447 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasaların odağında ABD’den açıklanacak ekonomik veriler ile Fed’in olası faiz indirimi ihtimaline yönelik mesajlar var. Yatırımcılar, özellikle faiz kararlarına dair beklentiler nedeniyle altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

31 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.532,49 TL

Satış: 4.536,76 TL

31 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.382,00 TL

Satış: 7.460,00 TL

31 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 14.763,00 TL

Satış: 14.919,00 TL

31 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 29.436,00 TL

Satış: 29.702,00 TL

31 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.447,17 dolar

Satış: 3.448,74 dolar

#altın fiyatları
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#yarım altın
#Gram Altın Fiyatı
#Güncel Altın Fiyatları
#Ekonomi
