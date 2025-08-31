Altın rekor seviyede! İşte gram, çeyrek ve 31 Ağustos altın fiyatları

İstanbul
Altın piyasasında fiyatlar, hafta ortasında ulaşılan yükseliş trendini devam ettiriyor. Çarşamba günü ons altın, vadeli işlemlerde 3.447 doları görmüştü. Serbest piyasada cuma günü 3.411 dolardan işlem gören ons altın, bugün 3.447 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasaların odağında ABD’den açıklanacak ekonomik veriler ile Fed’in olası faiz indirimi ihtimaline yönelik mesajlar var. Yatırımcılar, özellikle faiz kararlarına dair beklentiler nedeniyle altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
Alış: 4.532,49 TL
Satış: 4.536,76 TL
Alış: 7.382,00 TL
Satış: 7.460,00 TL
Alış: 14.763,00 TL
Satış: 14.919,00 TL
Alış: 29.436,00 TL
Satış: 29.702,00 TL
Alış: 3.447,17 dolar
Satış: 3.448,74 dolar