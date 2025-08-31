Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Haftanın son günü döviz piyasaları yine hareketli. Dolar güne sınırlı yükselişle girerken, euro ve sterlin tarafında dalgalı seyir dikkat çekiyor. İşte 31 Ağustos 2025 Pazar sabahı itibarıyla güncel döviz kurları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 06:52
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 07:09

Döviz piyasalarında yön arayışı devam ediyor. Haftanın kapanışında yatırımcılar, özellikle , euro ve sterlin başta olmak üzere majör para birimlerinin performansını yakından izliyor.

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

DÖVİZDE SON DURUM

Ağustos ayının başından bu yana dolar 0,41 lira artışla yüzde 1 oranında yükseldi. Yıl başındaki 35,3663 liralık seviyesinden bu yana toplamda 5,69 lira değer kazanan dolar, yüzde 16,07 artış kaydetti. Geçen yıl aynı dönemde 34,0573 lira olan dolar, bugün 41,0513 liraya çıkarak son bir yılda yüzde 20,54’lük yükseliş gerçekleştirdi.

Euro da benzer şekilde yukarı yönlü hareket etti. Ay başından bu yana 0,78 lira artan euro, yüzde 1,66 değer kazandı. Yıl başında 36,4849 lira olan euro, bugün 47,9150 liraya ulaştı. Böylece yılbaşından bu yana 11,43 lira artış göstererek yüzde 31,33 oranında değerlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre euroda yükseliş yüzde 25,91 oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın rekor seviyede! İşte gram, çeyrek ve 31 Ağustos altın fiyatları

Sterlin tarafında ise ay başına göre 1,45 lira artış yaşandı ve yüzde 2,69 oranında değer kazancı görüldü. Yılın başında 43,9782 lira olan sterlin, 11,48 liralık yükselişle 55,4603 liraya ulaştı ve yüzde 26,11 oranında arttı. Geçen yıl 45,1644 lira seviyesinde bulunan sterlin, son bir yılda yüzde 22,80 değer kazandı.

Peki yeni günde, yani 31 Ağustos 2025 Pazar sabahı itibarıyla döviz piyasalarında son tablo ne? bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2025 güncel ; dolar, euro, sterlin fiyatları:

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

31 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,0977 TL

Satış: 41,1828 TL

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

31 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,9835 TL

Satış: 48,1828 TL

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

31 AĞUSTOS 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,5206 TL

Satış: 55,5933 TL

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

31 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı
ETİKETLER
#dolar kuru
#döviz kuru
#dolar
#döviz kurları
#euro kuru
#sterlin kuru
#Güncel Döviz Fiyatları
#sterlin fiyatı
#Euro Truck Simulator 2
#Döviz Piyasaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.