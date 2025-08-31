Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Döviz piyasalarında yön arayışı devam ediyor. Haftanın kapanışında yatırımcılar, özellikle dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere majör para birimlerinin performansını yakından izliyor.

DÖVİZDE SON DURUM

Ağustos ayının başından bu yana dolar 0,41 lira artışla yüzde 1 oranında yükseldi. Yıl başındaki 35,3663 liralık seviyesinden bu yana toplamda 5,69 lira değer kazanan dolar, yüzde 16,07 artış kaydetti. Geçen yıl aynı dönemde 34,0573 lira olan dolar, bugün 41,0513 liraya çıkarak son bir yılda yüzde 20,54’lük yükseliş gerçekleştirdi.

Euro da benzer şekilde yukarı yönlü hareket etti. Ay başından bu yana 0,78 lira artan euro, yüzde 1,66 değer kazandı. Yıl başında 36,4849 lira olan euro, bugün 47,9150 liraya ulaştı. Böylece yılbaşından bu yana 11,43 lira artış göstererek yüzde 31,33 oranında değerlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre euroda yükseliş yüzde 25,91 oldu.

Sterlin tarafında ise ay başına göre 1,45 lira artış yaşandı ve yüzde 2,69 oranında değer kazancı görüldü. Yılın başında 43,9782 lira olan sterlin, 11,48 liralık yükselişle 55,4603 liraya ulaştı ve yüzde 26,11 oranında arttı. Geçen yıl 45,1644 lira seviyesinde bulunan sterlin, son bir yılda yüzde 22,80 değer kazandı.

Peki yeni günde, yani 31 Ağustos 2025 Pazar sabahı itibarıyla döviz piyasalarında son tablo ne? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatları:

31 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,0977 TL

Satış: 41,1828 TL

31 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,9835 TL

Satış: 48,1828 TL

31 AĞUSTOS 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,5206 TL

Satış: 55,5933 TL

31 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI