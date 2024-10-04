Altın, rekor seviyelerden döndü! ABD verisi fiyatları değiştirecek: İşte güncel altın fiyatları

04 Ekim 2024 11:28 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:30

Amerika Merkez Bankası FED’in son toplantısında faiz indirimine gitmesi altın fiyatları için yeni bir rallinin başlamasını sağladı. Orta Doğu’daki gelişmelerin adeta bölgesel bir savaşa dönüşmesi altını destekledi. Ancak ABD özel sektör işsizlik rakamları altındaki uçuşu durdurdu. Gram altın yurt içinde 3 bin lira seviyesinden işlem görüyor. Ons altın kısa süreli gerilemenin ardından yeniden yön buldu. İşte altın piyasalarında son durum…

Kuyumculardan "Gram altın 3 bin 500, çeyrek altın 5 bin 500 TL olacak" tahmini!

Kuyumculardan "Gram altın 3 bin 500, çeyrek altın 5 bin 500 TL olacak" tahmini!

FED Başkanı Jerome Powell’in son açıklamaları ve ülkedeki özel sektör istihdam verileri gelecek toplantı için faiz indirim ihtimallerini azalttı. Orta Doğu’daki gelişmeler altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken dolar ve ABD hazine getirilerinin değer kazanmasıyla altın fiyatları geriledi. Buna rağmen uzmanlar altının yılsonuna kadar 3 bin 500 TL seviyelerine çıkacağını ifade ediyorlar.

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ GERİLEDİ

ABD özel sektör istihdamı eylül ayında 143 bin arttı. Tahminler 128 binlik artışın gerçeklemesi yönündeydi. Ülkedeki istihdam verileri işgücü piyasasının güçlü olduğunu gösterdi. Bu gelişme faiz indirim ihtimallerini azalttı. CME FedWatch aracına göre kası ayında 50 baz puanlık indirim beklentisi yüzde 49’dan yüzde 34’e düştü. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmak için sürecin uzayabileceğini ifade etmesi de beklentileri düşürdü.

KÜRESEL GERİLİM DESTEK SAĞLADI

Küresel risklerin artması özellikle İsrail-İran ekseninde gerçekleşen saldırılar altında güvenli liman alımlarını destekledi. Ancak faiz indirim beklentilerinin gerilemesi güvenli liman alımlarını karşılamayınca altında düşüşler başladı.

DOLAR GÜÇLENDİ

Öte yandan ABD Hazine getirileri perşembe günü yükselişe geçti. ABD doları Japonya para birimi yen karşında son bir ayın en yüksek seviyesine kadar yükseldi. ABD ekonomisindeki iyimser hava güçlenirken altın gibi faiz getirisi olmayan varlıklara talep düştü.

ALTINDA 3 BİN 500 TL BEKLENTİSİ

Öte yandan Kapalıçarşı’da altın fiyatları 3 bin lira bandının üzerinde hareket ediyor. Uzmanlar gram altının yılsonuna kadar 3 bin 500 TL’ye kadar yükseleceğini ifade ediyorlar. Altın piyasaları bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

GRAM ALTINDA TEKNİK SEVİYELER

Ahlatcı Yatırım günlük gram altın bülteninde fiyatların yatay seyirde olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı: Gram altında kur fiyatlaması etkisi sınırlı kalmaya devam ediyor. Son bir haftadır ons altında yaşanan yükselişlerin de sınırlı kalması sonrası dün 2930TL seviyesi test edildikten sonra yatay fiyatlama bugün de devam ediyor.

Bugün fiyat hareketlerini etkileyecek en önemli veri seti Tarım Dışı İstihdam olacak. Veri seti ons altında oynaklığı artırabilir. Kur tarafında ise 34,10TL üzeri kalıcılığın ve sınırlı yükselişin devam etmesini bekliyoruz.

Teknik olarak geri çekilmelerde 2900TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2890TL ve 2880TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2940TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2945TL ve 2960TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.