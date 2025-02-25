Altın rekor tazelemeye devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 25 Şubat 2025 altın fiyatları

ABD Başkanı Trump'ın son zamanların en çok kazandıran yatırım aracı olan altın üzerindeki etkisi sürüyor. Gram altın dün tarihi rekorunu kırarak 3 bin 457 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 25 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gram altın dün 3 bin 457 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 446 bin lira, en yüksek 3 milyon 630 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 533 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.444,73 TL'den, çeyrek altın ise 5.797,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 25 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

25 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.444,00

Satış 3.444,73

25 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.748,00

Satış 5.797,00

25 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 11.500,00

Satış 11.599,00

25 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.930,00

Satış 23.102,00

25 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.936,05

Satış 2.936,33