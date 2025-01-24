Altın rekor üstüne rekor kırdı! İşte 24 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

24 Ocak 2025 07:15 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 07:36

Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte altın hızlı yükselişini sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Ocak 2025 altın fiyatları...

Gram altın fiyatında 3 bin 800 TL için tarih verildi! Kuyumcu esnafı açıkladı: "Şu an hep altın alan oluyor"

Gram altın fiyatında 3 bin 800 TL için tarih verildi! Kuyumcu esnafı açıkladı: "Şu an hep altın alan oluyor"

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 152 bin lira, en yüksek 3 milyon 162 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 3 milyon 152 bin lira oldu.

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.182,29 TL'den, çeyrek altın ise 5.230,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 24 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

24 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.181,90

Satış 3.182,29

24 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.183,00

Satış 5.230,00

24 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.367,00

Satış 10.461,00

24 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.669,00

Satış 20.831,00

24 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.773,25

Satış 2.773,65