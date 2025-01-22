Gram altın fiyatında 3 bin 800 TL için tarih verildi! Kuyumcu esnafı açıkladı: "Şu an hep altın alan oluyor"

22 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:04

Altın fiyatları büyük bir sıçrama yaşadı. Uluslararası piyasada altının fiyatı, ABD dolarının zayıflaması ve Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik ortamında alımlarla destek görmesiyle en yüksek seviyeye çıktı. Merkez bankaları ve yatırımcılar, yatırım portföylerini çeşitlendirmek, enflasyona ve para birimi değerindeki dalgalanmalara karşı koruma sağlamak amacıyla altın biriktirmeye devam ediyor. Gram altının haftaya yükseliş ile başladığını ifade eden Kuyumcu Nasri Amcalar, 3800 lira için tarih verdi.

Trump​'ın ılımlı tarifeleri ekonomik korkuları yatıştırdı ve Dolar​'ın güvenli liman cazibesini zayıflattı. Ancak Trump'ın yorumlarının ima ettiği gibi, Avrupa Birliği​'ne yönelik gelecekteki tarifeler tehdidi tedirginlik oluşturmaya devam ediyor. Dolar ve euro gibi para birimleri, riskli gelişen ekonomik söylemler nedeniyle hareketlendi. Trump'ın tarife politikalarını çevreleyen belirsizlik, altın​ ve diğer kıymetli metallerin güvenli liman varlıkları olarak cazibesini güçlendirdi. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,3 artışla 2.766,80 dolara çıktı.

ONS ALTINDAKİ YÜKSELİŞ TÜRKİYE'DEKİ ALTIN FİYATLARINA YANSIDI

Altın fiyatları, 1 Kasım'dan bu yana en yüksek seviye olan 2.760 dolara yakın işlem görerek istikrarlı bir yükseliş eğilimi gösterdi. ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış altının kazanımlarının bir kısmını yumuşatmış olsa da genel duygu yükselişte kalmaya devam etti.

Özellikle ons altın fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye’deki altın fiyatlarına da yansıdı. Ons altın 2 bin 690 dolar seviyesinden 2 bin 760 dolar seviyelerine yükseldi. Haftaya yükseliş ile başlayan gram altın ise şu sıralar 3 bin 170 TL’den işlem görüyor.

VATANDAŞLAR GRAM ALTINA TALEP GÖSTERİYOR

Gram altının haftaya yükseliş ile başladığını ifade eden Kuyumcu Nasri Amcalar, gram altında yükseliş için tarih verdi. Açıklamaları şöyle;

“Gram geçen hafta 3 bin 40 TL seviyesindeydi. Şu an ise 3 bin 170 TL’den işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğundan itibaren yükseliş hızlandı diyebiliriz. Hem dolar TL yükseldi hem de ons altında bir yükseliş oldu. Ons altın da bu sene 3 bin dolarları görmeyi bekliyor.

ŞU AN HEP ALTIN ALAN OLUYOR

Dünyada yaşanan jeopolitik ortam bunu daha da çok tetikleyecektir. Şu an hep altın alan oluyor. Dolar-TL seviyesinde hızlı yükselişler değil, stabil olan yükselişler bekliyoruz. Gram altında bu sene 6’ncı aydan sonra bir yükseliş bekliyoruz.

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN 3 BİN 800 TL BANDINI GÖRECEĞİZ

Gram altında 3 bin 800 TL bandını göreceğimizi düşünüyorum. Piyasalarda şu anda gram altın 3 bin 170 TL, çeyrek altın 5 bin 50 TL, yarım altın 10 bin 100 TL, tam altın ise 20 bin 200 TL’den işlem görüyor. Vatandaşlar genelde gram altına daha çok talep gösteriyor.”