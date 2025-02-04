Altın rekor üstüne rekor kırdı! İşte 4 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

04 Şubat 2025 07:16 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 07:18

Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yüzde 25, Çin’e yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları gözünü zirveye dikti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 219 bin lira, en yüksek 3 milyon 243 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,2 yükselişle 3 milyon 242 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 3.265,06 TL'den, çeyrek altın ise 5.348,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 4 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları... 4 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 3.264,61 Satış 3.265,06 4 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 5.304,00 Satış 5.348,00 4 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR? Alış 10.610,00 Satış 10.698,00 4 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış 21.150,00 Satış 21.302,00 4 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2.819,78 Satış 2.820,09 İlgili Haberler İki dev banka altın tahminini değiştirdi Dolar kuru rekor sonrası çıkışını sürdürüyor! 4 Şubat güncel döviz kurları