Altın fiyatları rekora doymuyor! İşte 19 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları yeni güne rekorlarla başladı. Gram altın şu sıralar 3.926,54 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Mart 2025 gram altın çeyrek altın ve diğer altın fiyatları...