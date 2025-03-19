Altın fiyatları rekora doymuyor! İşte 19 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

İstanbul
Altın fiyatları yeni güne rekorlarla başladı. Gram altın şu sıralar 3.926,54 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Mart 2025 gram altın çeyrek altın ve diğer altın fiyatları...
Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerginlik ve ABD'nin ticaret savaşlarını artırmasının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Ons ve gram altın tarihi yüksek seviyelere tırmandı.
Serbest piyasada gram altın 3.796,88 TL'den, çeyrek altın ise 6.593,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 19 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.926,06 TL
Satış 3.926,54 TL
Alış 6.360,00 TL
Satış 6.593,00 TL
Alış 12.720,00 TL
Satış 13.185,00 TL
Alış 25.392,00 TL
Satış 26.273,00 TL
Alış 3.037,22 dolar
Satış 3.037,51 dolar