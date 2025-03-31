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 | Kübra Çelepi

Altın resmen uçuşa geçti! Yeni rekor geldi: Kritik bir tarih var

Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı. Küresel piyasalardaki ticaret savaşı endişeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi tehditleri ve jeopolitik gerginliklerin artmasıyla ons altın 3127 dolarla rekor seviyeye ulaştı. Gram altın ise 3.798 TL’yi gördü. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasalardaki belirsizlikler devam ederse yükselişin sürebileceğini ifade etti. Altın fiyatları için kritik tarih ise belli oldu.

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KAYNAK:
Haber 7
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 11:10

ABD ekonomik verileri ve Trump'ın tarife açıklamaları gölgesinden altın fiyatları yeni rekora imza attı. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’a göre, bundan sonra gelecek açıklamalar altının yönünü belirleyecek. Özellikle 3.360 dolar seviyesi, altının yükselişini sürdürebilmesi için kritik eşik olacak. Bu seviyenin aşılması durumunda altın güçlü bir yükseliş dalgasına girebileceğini ifade eden Eryılmaz, altında düzeltme hareketine de dikkat çekti. Analistler, 2 Nisan’daki gelişmelerin altın piyasasında yeni bir kırılma oluşturacağını söylüyor.

ALTIN FİYATLARI YENİ REKORA İMZA ATTI

Küresel piyasalarda ticaret savaşı korkusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi açıklamaları ve jeopolitik gerginliklerin artmasıyla birlikte altının ons fiyatı 3127 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gram altın fiyatı 3.798 TL seviyesini gördü. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasalardaki belirsizliklerin devam etmesi halinde altındaki yükselişin sürebileceğini söyledi. Ancak kritik bir tarih var. 2 Nisan.

ALTINDA GÖZLER 2 NİSAN’DA

Ekonomist Filiz Eryılmaz, ABD’den gelecek ekonomik veriler ve Donald Trump’ın açıklayacağı yeni tarifelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. Özellikle 3.360 dolar seviyesi altın yatırımcıları için dönüm noktası olacak. Eğer bu seviye aşılırsa altında güçlü bir yükseliş dalgası başlayabilir. Ancak fiyatlar bu seviyenin altında kalırsa kar satışları ve bir düzeltme hareketi gelebilir.

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ALTIN ALINMALI MI SATILMALI MI?

Kısa vadeli yatırımcılar için 3.360 seviyesi kritik seviye. Bu seviye aşılırsa yükselişin devam edeceğini belirten Eryılmaz, “Eğer altın bu seviyeyi kıramazsa, düzeltme hareketi görebiliriz” dedi. Peki, bu seviyeye kadar ne yapmalı? Açıklamaları şöyle;

"Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için geri çekilmeler alım fırsatı olabilir. Ancak piyasalar Trump’ın açıklamalarına ve ABD verilerine kilitlenmiş durumda. Altında tarihi seviyeler test ediliyor. Tüm gözler 2 Nisan’da. Yatırımcılar, Trump’ın yeni vergi açıklamalarıyla altının 3.360 seviyesini izleyecek."

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Sıkça Sorulan Sorular

Altının yükselmesinin sebebi nedir?
Hem ABD'de hem de dünyada belirsizliğin hakim olduğu bir ortamda, altının güvenli liman özelliği ortaya çıkıyor ve talep artıyor. Talep arttıkça da fiyat yükseliyor.
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