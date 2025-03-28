Çoğu emekli bu muafiyetten habersiz: Her sene 2 defa ödemeyin! İsa Karakaş anlattı

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT emeklileri gibi birçok emekçiye yönelik yıllık iki defa yapılan emlak vergisi muafiyeti için uyarı geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, birçok emeklinin bu muafiyet hakkından habersiz olduğunu aktardı. Muafiyet kapsamındaki emekli bireylerin emekli maaşı dışında bir geliri yoksa ya da dul, yetim maaşı alıyorsa veya anne babasına maaş bağlanmışsa emlak vergisinden muaf tutuluyor. Muafiyet için evinin Türkiye içinde olması ve brüt 200 metrekareyi geçmemesine dikkat edilmeli. İlgili belediyeye dilekçe ve form doldurulması yeterli. Detaylı İsa Karakaş anlattı.

Belirli şartları taşıyan emeklilere müjde. Emlak vergisi ödeme zorunluluğunuz yok. Dul ve yetim maaşı alanlar ve maliklik aylığı alanların da emlak vergisi muafiyetinden faydalanma ihtimali var.

EMEKLİLERE VERGİ MUAFİYETİ

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Pek çok emekli ve çalışmayan vatandaş, bilmediği için gereksiz yere emlak vergisi ödemeye devam ediyor. Oysa belirli şartları taşıyan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklileri ile bazı diğer gruplar, emlak vergisinden muaf tutuluyor. Şartları taşıyanların her yıl iki taksit halinde emlak vergisi ödemesine gerek yok.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek gruplar şöyle;

Emekliler: Sadece SGK’dan emekli maaşı alan ve bunun dışında herhangi bir geliri olmayan emekliler. (İşçi, memur, Bağ-Kur ve yurtdışı borçlanması ile emekli olanlar dahil)

Sadece SGK’dan emekli maaşı alan ve bunun dışında herhangi bir geliri olmayan emekliler. (İşçi, memur, Bağ-Kur ve yurtdışı borçlanması ile emekli olanlar dahil) Dul ve yetimler: Eşini kaybeden ve SGK’dan dul maaşı alanlar ile yetim maaşı alanlar.

Eşini kaybeden ve SGK’dan dul maaşı alanlar ile yetim maaşı alanlar. Çalışmayanlar: Hiçbir ücretli işte çalışmayan ve herhangi bir kazancı olmayan kişiler.

Hiçbir ücretli işte çalışmayan ve herhangi bir kazancı olmayan kişiler. Ev hanımları: Eşi çalışıyor olsa bile, kendi adına herhangi bir geliri olmayan ev hanımları.

Eşi çalışıyor olsa bile, kendi adına herhangi bir geliri olmayan ev hanımları. Maluliyet aylığı alanlar: SGK’dan malullük aylığı alanlar.

SGK’dan malullük aylığı alanlar. Engelliler, gaziler ve şehit yakınları: Engelli vatandaşlar, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri.

EMLAK MUAFİYET İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekiyor. Bunlar şöyle;

Türkiye sınırları içinde bir konuta sahip olmak.

Konutun brüt alanının 200 m²’yi geçmemesi.

Sahip olunan tek konutun olması. (Birden fazla konutu olanlar muafiyetten yararlanamaz.)

SGK geliri dışında herhangi bir ek gelirinin bulunmaması.

Bu şartları sağlayan kişiler, emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilir.

MUAFİYET İÇİN NEREYE VE NASIL BAŞVURULMALI?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, konutlarının bulunduğu ilçe belediyesine giderek dilekçe ile başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında belediye tarafından verilen formların eksiksiz doldurulması şart.

Gerekli belgeler şunlar;

SGK’dan emekli olduğunu gösteren belge (E-Devlet üzerinden alınabilir)

Engelli vatandaşlar için engelli kartı veya raporu

Şehit, gazi ve dul/yetim maaşı alanlar için ilgili SGK belgesi

Bu belgelerle birlikte başvurunuzu yaptıktan sonra, belediye tarafından değerlendirilen talebiniz onaylandığında emlak vergisi ödemekten muaf olursunuz.

GEREKSİZ ÖDEME YAPMAYIN

Eğer yukarıdaki şartları taşıyorsanız, her yıl iki taksit halinde ödenen emlak vergisini ödemenize gerek yok. Bilinçsizce yapılan bu ödemeler, vatandaşlarımızın cebinden gereksiz yere çıkıyor. Muafiyet hakkınızı kullanmak için bağlı bulunduğunuz belediyeye başvuruda bulunun."