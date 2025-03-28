Çoğu emekli bu muafiyetten habersiz: Her sene 2 defa ödemeyin! İsa Karakaş anlattı

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT emeklileri gibi birçok emekçiye yönelik yıllık iki defa yapılan emlak vergisi muafiyeti için uyarı geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, birçok emeklinin bu muafiyet hakkından habersiz olduğunu aktardı. Muafiyet kapsamındaki emekli bireylerin emekli maaşı dışında bir geliri yoksa ya da dul, yetim maaşı alıyorsa veya anne babasına maaş bağlanmışsa emlak vergisinden muaf tutuluyor. Muafiyet için evinin Türkiye içinde olması ve brüt 200 metrekareyi geçmemesine dikkat edilmeli. İlgili belediyeye dilekçe ve form doldurulması yeterli. Detaylı İsa Karakaş anlattı.
Belirli şartları taşıyan emeklilere müjde. Emlak vergisi ödeme zorunluluğunuz yok. Dul ve yetim maaşı alanlar ve maliklik aylığı alanların da emlak vergisi muafiyetinden faydalanma ihtimali var.
İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;
"Pek çok emekli ve çalışmayan vatandaş, bilmediği için gereksiz yere emlak vergisi ödemeye devam ediyor. Oysa belirli şartları taşıyan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklileri ile bazı diğer gruplar, emlak vergisinden muaf tutuluyor. Şartları taşıyanların her yıl iki taksit halinde emlak vergisi ödemesine gerek yok.
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek gruplar şöyle;
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekiyor. Bunlar şöyle;
Bu şartları sağlayan kişiler, emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilir.
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, konutlarının bulunduğu ilçe belediyesine giderek dilekçe ile başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında belediye tarafından verilen formların eksiksiz doldurulması şart.
Gerekli belgeler şunlar;
Bu belgelerle birlikte başvurunuzu yaptıktan sonra, belediye tarafından değerlendirilen talebiniz onaylandığında emlak vergisi ödemekten muaf olursunuz.
Eğer yukarıdaki şartları taşıyorsanız, her yıl iki taksit halinde ödenen emlak vergisini ödemenize gerek yok. Bilinçsizce yapılan bu ödemeler, vatandaşlarımızın cebinden gereksiz yere çıkıyor. Muafiyet hakkınızı kullanmak için bağlı bulunduğunuz belediyeye başvuruda bulunun."