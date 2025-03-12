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 | Kübra Çelepi

Altın satacaklara kötü haber geliyor! Kuyumcuya gitmeden bu uyarılara dikkat

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı devam ediyor. Yatırımcılar tarafından ekonomik gelişmeler yakında takip ediliyor. Bu hafta itibarıyla piyasaların güvenli liman olarak İsviçre frangı ve tahvillere yöneldiğini gördük. Haftanın kritik gelişmeleri, küresel ekonomik belirsizlikleri daha da ön plana çıkardı. Altın piyasalarında ise belirsizlik hakim. Altın fiyatlarında yeni rekorlar mı gelecek yoksa düşüş mü olacak, sorusuna cevap veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı yatırımcıları uyardı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 14:46

Japonya'nın faiz artırımlarına yaklaşması, İsviçre Frangı ve tahvillerinin değer kazanmasına yol açtı. Küresel piyasalarda ise gözler ABD enflasyonuna çevrildi. Altın, faiz getirisi olmamasına rağmen küresel belirsizlikler nedeniyle yatırımcılar için güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor.

ÇİN’DEN ABD’YE MİSİLLEME TARİFESİ

Şirin Sarı'nın açıklamaları şöyle;

"Çin, bugünden itibaren ABD’ye uyguladığı %15’lik tarım ürünü tarifesiyle ticaret savaşlarını yeniden alevlendirdi. Kanada ve Meksika’dan da sert açıklamalar geldi. Ancak Trump yönetimi, bu tarifelerin ekonomik büyümeyi etkilemeyeceğini ve ABD ekonomisinin geçiş sürecinde olduğunu belirtti.

Hafta başında açıklanan enflasyon rakamları, Çin’de enflasyon sürecinin devam ettiğini gösteriyor. ABD ve diğer ülkeler tarafından uygulanan ambargoların etkisiyle Çin’in ekonomik toparlanma süreci zorlaşıyor. Bu durum, küresel ekonomik yavaşlama beklentilerini artırdı.

FED VE FAİZ POLİTİKALARI YAKINDAN İZLENİYOR

ABD Merkez Bankası (FED), ekonomik belirsizliklerin sürdüğünü kabul ederken, faiz indirimleri konusunda aceleci olunmaması gerektiğini vurguluyor. Faiz indirimi için zamanın daha uygun hale gelmesini beklemeyi tercih ediyor.

İSVİÇRE FRANGI DEĞER KAZANIYOR

Japonya, faiz artırımlarına yaklaşmış durumda. Bu gelişme, Japon ekonomisini etkilerken, İsviçre frangı ve tahvillerin değer kazanmasına neden oldu.

TARIM EMTİALARI DEĞERLENDİ

Rusya ve Çin’in ambargolarının etkisiyle şeker, kahve ve kakao fiyatlarında yükseliş gözlemlendi. Tarım emtialarında süregelen değerlenme, küresel piyasalarda dikkat çekti.

AVRUPA EKONOMİSİ VE EURO GÜÇLENİYOR

Avrupa, ekonomik büyüme anlamında ABD’ye göre daha iyimser bir tablo çiziyor. 2 trilyon euroya yakın bir ekonomik destek paketi gündemde. Avrupa, birlik bağlarını yeniden güçlendirme çabası içinde ve bu gelişmeler euroyu 1.09 seviyesinin üzerine taşıdı.

ALTIN KARARSIZ KALDI

Altın piyasalarında belirsizlik hakim. Dün 2.880 dolar seviyesine gerileyen ons altın, sabah itibarıyla yeniden 2.900 doların üzerine çıktı. Altın, faiz getirisi olmamasına rağmen küresel belirsizlikler nedeniyle yatırımcılar için güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor. 2025 yılı boyunca ons altının 2600 dolar ile 3500 dolar arasında hareket etmesi bekleniyor.

Ons Altın: 2.800 dolar seviyesi kritik destek noktası. Üzerinde kaldığı sürece pozitif seyir devam edebilir. 2.900 dolar seviyesinin aşılması halinde, 3.000 dolar ve üzeri seviyeler görülebilir.


Gram Altın: Serbest piyasada 3.500 TL seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Küresel gelişmelere bağlı olarak fiyat hareketleri devam edecek. Şu an satım zamanı değil, daha çok biriktirme zamanı diyebiliriz. Yatırımcıların aceleci davranmaması gerekiyor."

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