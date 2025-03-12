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 | Kübra Çelepi

Emekli bayram ikramiyesi için Erdoğan sürprizi olacak mı? Özgür Erdursun açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, bayram ikramiyesinin 4 bin lira olarak belirleneceğini önceden belirttiğini ifade etti. Ancak bu rakamın asgari ücrete oranla ciddi bir değer kaybına uğradığını vurguladı. Emekli ikramiyesine ‘Erdoğan’ zammı gelecek mi, sorusuna ise dikkat çeken açıklamalarla cevap verdi.

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KAYNAK:
Halk TV
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 11:05

Özgür Erdursun, emekli ikramiyesinin asgari ücret oranından düştüğünü ve artık amacını yitirdiğini savundu. Bayram ikramiyesinin kaldırılması ve emekli aylıklarına zam yapılması gerektiğini vurguladı. Emekli ikramiyesine 'Erdoğan' zammı gelecek mi, sorusuna cevap veren Özgür Erdursun "“Eğer ikramiye yüzde 62,5 seviyesinde kalsaydı, bugün 13.850 TL olması gerekirdi" dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KALDIRILMALI

2018’de bayram ikramiyesinin asgari ücretin yüzde 62,5’ine denk geldiğini belirten Erdursun, bugün ise bu oranın yüzde 18’e düştüğünü söyledi. “Eğer ikramiye %62,5 seviyesinde kalsaydı, bugün 13.850 TL olması gerekirdi” diyen Erdursun, ikramiyenin artık amacını yitirdiğini ve kaldırılması gerektiğini aktardı. Muhalefetin bayram ikramiyesinin artırılması yönündeki taleplerinin de yanlış olduğunu ifade eden Erdursun, “Bence bayram ikramiyesi artık kaldırılmalı. Bunun yerine emekli aylıklarında gerçek bir iyileştirme yapılmalı” dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE 'ERDOĞAN' ZAMMI GELECEK Mİ?

Bayram ikramiyesiyle ilgili olası bir ek zam konusunda Erdursun, bir değişiklik beklemediğini söyledi. 2024 yılının ilk iki ayında enflasyon %2 olurken, 6 aylık enflasyon farkının %15,75 olarak gerçekleştiğini belirten Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15,75, memur ve memur emeklilerine ise %11,54 oranında zam yapıldığını hatırlattı. “Ek bir refah payı ya da iyileştirme yapılmadı. Bundan sonra da emekliler için bir iyileştirme beklenmemeli” dedi.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 12 OLACAK

Erdursun, hükümetin Temmuz ayına kadar ek bir düzenleme yapmayacağını, 2025’in ilk 6 aylık enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz 2025’te yeni bir artış olacağını ifade etti. Bu artışın da büyük ihtimalle yüzde 12 civarında olacağını öngördü.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan bayramı emekli ikramiyesi zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa emekli ikramiyesi alıyor. Ramazan Bayramı ise 2025'te 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Yani emekliler 30 Mart öncesinde ikramiyelerini alacak.
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#Ekonomi
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